Así fue como V de BTS demostró que no está saliendo con Jennie de BLACKPINK

El cantante coreano Kim Taehyung, quien es conocido como V, es una de las voces principales de BTS, pero también ha destacado por su apariencia y actualmente es uno de los ídolos de K-Pop más populares que existen. Sin embargo, el intérprete de "Sweet Night" se encuentra soltero desde hace mucho o al menos eso es lo que creen sus fans.

Pese a que su agencia no ha confirmado que esté en una relación, lo cierto es que no se ha salvado de los rumores, pues desde mayo del 2022, cuando se filtró una supuesta foto de ambos en una cita, ha sido relacionado con la líder y rapera de BLACKPINK, Jennie.

¿Jennie realmente sale con V?

Desde que se filtró la supuesta foto de Jennie y V en la playa de Jeju, muchas imágenes han salido a la luz, pero ninguna es tan clara como para confirmar que ambos son novios. De hecho, algunos fans creen que sería imposible que estén saliendo, ya que actualmente la rapera tiene una agenda muy apretada por su gira mundial "Born Pink Tour".

Además, el cantante de los Bangtan Boys ha declarado que tiene un crush con la actriz británica Lily Collins, quien es conocida por aparecer en la serie de Netflix "Emily in París". En una entrevista para E News, reveló que ella es su actriz favorita y mencionó que le parece una mujer hermosa. Además, detalló que quedó flechado con ella desde su participación en la película "Mirror Mirror".

¿Lily Collins sabe lo que V siente por ella?

En la segunda temporada de la serie "Emily en París", uno de los personajes principales interpreta la famosa canción de BTS "Dynamite". Ante esto, Taehyung no dudó en compartirlo en su Instagram y la actriz Lily lo supo, pues posteriormente compartió la publicación del cantante coreano.

Sin embargo, la actriz británico-estadounidense es una mujer casada, por lo que el ídolo de K-Pop no tiene oportunidad con ella y sus fans, los ARMY, no deben preocuparse porque hasta el momento no ha confirmado que tenga novia.

