J-Hope de BTS celebrá su cumpleaños en México gracias al regalo del ARMY

J-Hope de BTS está por cumplir años, el rapero y bailarín es uno de los integrantes de mayor edad dentro de la boyband. Hace un par de meses realizó su debut en solitario con "Jack in the box", además, estrenará este mes de febrero su primer documental en solitario a través de Disney Plus.

También se presentó en el festival de Lollapalooza como parte de sus promociones en solitario y viajó a la fashion week como embajador de Louis Vuitton. Se espera que J-Hope sea uno de los siguientes en la fila en irse al servicio militar, pues este 2023 celebrá 29 años de vida.

El mes de febrero es de gran emoción para el ARMY, ya que también será el debut en solitario de Jimin de BTS, el cumpleaños de J-Hope, el lanzamiento de su largometraje, así como las actividades de Suga como imagen de Valentino. El rapero también lanzará su portafolio de fotos como parte de la colección de cada integrante.

J-Hope de BTS celebra su cumpleaños en México

El próximo 18 de febrero, J-Hope de BTS cumplirá 29 años, (30 en edad coreana), aunque este sistema de años ya se eliminó en Corea. Debido a que ya está en la edad límite, deberá ingresar al servicio militar como su compañero Jin. Las fans mexicanas se organizaron para hacerle un gran regalo.

Del 7 al 20 de febrero, podrás ver a J-Hope en las calles de México, pues el rapero de BTS celebrá su cumpleaños con este regalo del ARMY: un anuncio publicitario que colocaron sobre la avenida Reforma. Lo puedes encontrar en la calle de Belgrado y tomarte una foto con el mismo.

Las fans se organizaron para celebrar el "J-Hope Day", por lo que este tipo de anuncios es muy usual entre el ARMY para los cumpleaños, el siguien en la lista es el de Suga.