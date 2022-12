V de BTS es visto besando a su gran amor y este VIDEO pone celosa al ARMY

V de BTS continúa con sus actividades en solitario, luego de volver de su viaje a México despidió a su compañero Jin. Además, se espera que en 2023 lance su primer disco como solista, pues ha dado varias pistas que ha estado trabajando en varias canciones desde hace tiempo.

Además de regresar a la pantalla con la próxima serie que grabó en nuestro país, hace poco también viajó a París y se espera el lanzamiento de su photobook para celebrar su cumpleaños, un proyecto que comenzó con Jungkook para mantener las promociones del grupo.

Este viernes, el idol también sorprendió a sus fans con el lanzamiento de un cover navideño como regalo por la época, pero el détras de cámaras enloqueció a sus fans, pues V de BTS fue visto besando a su "gran amor" en video.

V de BTS muestra su gran amor por su fiel acompañante

Se sabe que V es un gran amante de la música jazz, por lo que no perdió portunidad de realizar un cover de la canción It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas, un tema que le queda perfecto a su tono de voz. Sin embargo, eso no fue lo que sorprendió al ARMY de BTS.

Y es que, el idol reveló el detrás de cámaras de la grabación y se mostró un video en el estudio donde besa y le da cariños a su gran amor, quien no es nadie más que Yeontan, su fiel y querida mascota. El perrito es un canino que rescató hace tiempo y la mascota "oficial" del grupo.

Yeontan es muy querido por el ARMY y V de BTS se mostró dándole cariños y besos al peludo, incluso se deja "besar" por este cuando le lame toda la cara, pues casi nunca lo deja solo a menos que tenga que viajar.

Sigue leyendo:

V de BTS se muestra sin camisa por primera vez y enloquece al ARMY con estas FOTOS

Super Junior volverá a la Arena CDMX por cuarta ocasión tras demanda de sus fans