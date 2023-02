Andrés García hacía esta fuerte advertencia a sus novias antes de empezar cualquier relación

A pesar de que hoy en día Andrés García es un actor retirado de las telenovelas y películas, hubo una época en la que además de ser el protagonista favorito de muchos productores, era considerado todo un histrión, lo cual hacía que muchas mujeres cayeran rendidas ante sus encantos, cuestión que quien protagonizara la película de "Chanoc" aprovechaba para tener diversas parejas.

De ahí que se le hiciera una fama de mujeriego incontenible, misma que hizo que muchas actrices prefirieran mantenerse a raya con él, quien a pesar de su historial romántico, por muchos años tuvo con quien compartir momentos íntimos. Sin embargo, lo que pocos saben es que Andrés García siempre fue muy honesto con sus parejas, ya que él mismo afirmó en su canal de YouTube que no dudaba en lanzarle una advertencia a sus futuras novias.

Este mensaje era tomado como un reto por algunas mujeres, quienes creían que lograrían hacer cambiar al aclamado actor, el cual hasta el momento sostiene que "nunca hubo una mujer que lo hiciera sentar cabeza", dejando claro que a pesar de su tórrido e intenso romance con Carmen Campuzano, ni la reconocida modelo logró hacerlo un hombre fiel.

"Yo a todas las mujeres con las que he tenido relación, casados o no casados, yo siempre les decía cuando empezábamos la relación: 'te advierto que yo no soy fiel, me gustan todas las mujeres, si esperas que yo sea fiel vas a sufrir mucho'", aseguró Andrés García en su cuenta de YouTube.