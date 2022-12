VIDEO | Andrés García acusa a sus hijos de querer su herencia: "No me dejan ni morir en paz"

Tras las declaraciones que realizó un presunto exempleado de Andrés López, hijo de Margarita Portillo, donde los señala como responsables de despojar a Andrés García de sus bienes y mantenerlo alejado de su familia, el actor finalmente pudo manifestarse a través de un video publicado en su canal de YouTube. Es menester recordar que se encuentra delicado de salud y es atendido por una especialista tras sufrir una neumonía severa.

Postrado desde su cama y con su clásica gorra de camionero puesta, el ex galán de cine y televisión comenzó realizando una aclaración sobre las fotografías que circularon de unos cheques ya que fueron "publicados con mala intención y le están echando la culpa a Andrés López Portillo". En este caso aseguró que su hijastro nunca ha tomado "un centavo ni de cheque ni en efectivo sin permiso", mencionó.

En este sentido, acusó directamente a sus hijos de ser responsables de ésta polémica: "Esto es mala intención de sus medios hermanos y lo que yo haga con mi dinero es cosa mía. A nadie le importa un carajo lo que yo haga con mi dinero", refirió en tono severo para dar por terminados los rumores que se desataron al respecto.

Andrés García asegura que nadie le proporciona drogas

Sin pelos en la lengua, Andrés García aseguró que todos los chismes que se han desatado en contra de Margarita Portillo y su hijo sólo buscan afectarlos. De igual manera aclaró la presunta proporción de drogas que le han hecho: "Quiero decirles y ustedes me conocen, yo soy un hombre que siempre he hablado con la verdad y si no mírenme a los ojos, en los ojos se ve, a mi no me tienen que proporcionar droga, nadie. Porque si yo necesito droga la consigo yo. El hijo de Margarita mucho menos y no le mete en eso y no anda en esa onda, anda en su negocio", mencionó.

El actor puntualizó que ni su esposa Margarita Portillo ni su hijo Andrés López tienen ninguna relación con las drogas. "Aclarando las cosas es importante decir que no han tenido nada que ver, ni nunca han tenido. Las drogas se las proporciona a sus propios hijos Sandy, su mamá, ella es la que le proporciona las drogas y esa es la verdad. No hay más vuelta que darles".

De igual manera tocó otro de los "chismes" que circulan; la supuesta necesidad de dinero. En este sentido dijo que no tiene ese tipo de calamidades y que es mera envidia de sus otros hijos: "Así es que a estos cretinos, no les hagan caso. Tan poca madre tiene, que yo ando muy enfermo y no me dejan ni morir en paz. De ese tamaño es la poca madre que tienen Leonardo y otros hijos míos que andan por ahí, todo porque quieren quedarse con la herencia. Les va a tocar pura madre, ninguna herencia", finalizó.

