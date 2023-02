VIDEO | ¿Juan Carlos Casasola niega haber golpeado a Gloria Aura en la puesta en escena de "Cats"?

Juan Carlos Casasola ha destacado en su carrera no solo por ser un excelente actor, sino por tener un humor ácido que lo ha llevado a forjar algunas enemistades, tal y como ocurrió con Gloria Aura, quien previamente había señalado en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que el comediante la golpeó de manera deliberada durante una puesta en escena, lo cual la motivó a dejar "Cats", obra en la que estaban compartiendo créditos.

Sin embargo, el exparticipante de "Solo para Mujeres" aseguró en "El Minuto que Cambió mi Destino" que esta aseveración era falsa, ya que nunca fue su intención lastimarla, pero que ella estaba en un lugar que no le correspondía dentro del trazo escénico, lo cual aunado a la rapidez del momento hizo que terminara por impactarse en contra de ella.

En cambio, la actriz que participó en "Teresa" aseguró que fue Casasola quien pasó por un lugar del escenario donde no era posible que él caminara, ya que esa era posición escénica de ella y se debía respetar la delimitación de su cuadro dentro del escenario, lo cual provocó que el actor no tuviera excusa para patearla.

"Ese día que tuvimos que dar función juntos como yo no me moví me metió una patada con las botas (...) Fue un golpe que sentí en la espalda, obviamente él va a alegar hasta la muerte que fue sin querer, yo sé que no, pero ya ahí fue mucho", mencionó Gloria Aura en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, agregando que el actor también hacía comentarios peyorativos de sus proyectos y de su presencia.

Por su parte, Juan Carlos Casasola afirmó que era cierto que él no simpatizaba con Gloria Aura, pero que esto no llegaba al grado de agredirla físicamente. Su enemistad con ella se debía a que, según el la actriz "se pasó por el arco del triunfo Maru Dueñas", quien para él es una maestra del teatro y a quien de acuerdo con su testimonio, le fue arrebatado el papel que terminó interpretando Gloria Aura gracias al lugar donde trabajaba y a la trayectoria de su padre, el productor discográfico, Kiko Campos.

"No puedes pararte en un lugar donde no te tocaba y eso fue lo que ella hizo, se paró en donde yo tenía que pasar y cuando me di cuenta la tenía enfrente y me la llevé puesta, por supuesto, pero ni fue intencional, ni fue a propósito; cuando salgo corriendo para salir a bailar un baile que es fuertísimo como el punk rock (...) estaba parada ahí, estaba más bien a gatas", relató Juan Carlos Casasola.

