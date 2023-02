Alfredo Adame rechaza ir a terapia tras nueva pelea, niega temer por su vida: "Yo no hice nada"

Hace unos días, el famoso conductor de televisión, Alfredo Adame se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de protagonizar una pelea en vía pública que le dejó una fuerte lesión en la cabeza que tuvo que ser atendida a su arribo en la Ciudad de México.

En redes sociales fue publicado un video que muestra el momento exacto en el que el exgalán de telenovelas es golpeado de manera brutal por un hombre, quien incluso lo llegó a someter con un tubo. La grabación provocó indignación entre los amantes del entretenimiento.

Tras el escándalo, Alfredo Adame tuvo una aparición en un evento en la que contó que la pelea comenzó por un pleito vial pues su agresor lo acusó de chocarle su vehículo. Sin guardarse nada, detalló que le metió cuatro tubazos a su rival, pero después fue agredido por, al menos, otras tres personas.

Después de que el video se viralizara en redes sociales, distintas figuras del espectáculo y usuarios en Internet le aconsejaron a Alfredo Adame acudir a terapia para controlar los ataques de ira, sin embargo, él rechazó la propuesta asegurando que no hizo nada.

Las cámaras de "Venga La Alegría" compartieron el breve encuentro que tuvo Alfredo Adame con los medios de comunicación en donde negó que vaya a tomar terapia. En su defensa dijo que ella no hizo nada y reprobó que lo tachen como una persona violenta.

"No voy a ir a ninguna terapia. Yo no hice nada. ¿Cómo me tachan de violento?", contó frente a las cámaras de televisión.