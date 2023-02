Respira profundo antes de ver cómo lucía Shailene Woodley a los 13 años cuando formo parte de “The O.C”

Shailene Woodley es una actriz estadounidense que nació en 1991 en California y comenzó su carrera en el entretenimiento a una edad temprana, apareciendo en programas de televisión y películas para jóvenes. Su salto a la fama se dio con la serie de televisión "The Secret Life of the American Teenager", que se emitió por primera vez en 2008.

“The O.C” fue una serie de televisión que contaba las costumbres de los jóvenes en Estados Unidos y es ahí donde la actriz hizo sus primeras armas en la actuación. En esta serie interpretaba a Kaitlin Cooper, la hermana pequeña de Marisa, pero fue reemplazada por Willa Holland tras seis episodios pero sin ninguna explicación previa.

Shailene Woodley. Fuente: Instagram @shailene___woodley_

Shailene Woodley cuando era joven

Más alla de la pantalla, Shailene Woodley es conocida por su dedicación a causas sociales y ambientales, y ha sido activista en áreas como la energía renovable, la protección de los recursos naturales y la justicia social. También es una defensora de la vida saludable y la alimentación consciente.

Su actuación a los 13 años en “The O.C” no le cambio la forma de ver la vida y siguió como si fuera una chica normal "Estaba en calidad de invitada, personaje recurrente o lo que sea. Mi personaje se fue a un internado. Volví a hacer la audición para el papel cuando quisieron traerla de vuelta, pero no llegué a la pubertad hasta tarde”, conto la actriz sobre la seria.

Posteriormente, Shailene Woodley obtuvo el papel donde adquirió mayor reconocimiento universal en la serie titulada “Divergente”. En esta gran serie pudo demostrar todo lo que vale y su grandes dotes actorales por eso lo que paso hace ya más de 20 años quedo atrás y se está enfocando en su nuevo yo.

