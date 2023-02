Curvy Zelma derrite Instagram en look rosa y mirada que hipnotiza

Curvy Zelma causó sensación entre sus miles de seguidores en las redes sociales. Fue a través de sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook que la conductora y cantante compartió una fotografía en la que se le puede ver posando con un coqueto look rosa que fue perfecto para destacar su mirada que hipnotiza, imagen con la que derritió las plataformas digitales y la hizo coronarse como un ícono de estilo.

La también actriz, ganadora de la primera temporada del reality "Quiero cantar" del matutino "Venga la Alegría", da clases de estilo para las mujeres de talla grande o plus size, y se ha posicionado como un ejemplo de amor propio y confianza para muchas que se sienten inseguras con su figura, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus redes demuestra que la talla y la moda no están peleados.

Curvy Zelma enamora con su mirada

La presentadora, de 31 años, conquistó a sus miles de seguidores en las plataformas de Meta con una fotografía en el que se mostró con un look revelador y llamativo, con el que pudo destacar sus ojos. En la instantánea se le ve luciendo lencería rosa de encaje, y una blusa satinada en un tono similar al de su brassier, prendas que hicieron el match perfecto con sus labios y su melena oscura.

Curvy Zelma cautiva con su belleza. Foto: IG @curvyzelma

"Ese tipo de mirada que hay en ti #curvyzelma #curvylovers #beauty #ootd #curvy #love", fue la frase y los hashtags que utilizó para acompañar la publicación en Instagram, red social en la que cuenta con más de 730 mil seguidores, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos, como en esta ocasión que ha recibido decenas de comentarios con frases como: "Eres hermosa", "Bella y sensual" y "un poco de misterio, sensualidad, y pasión curvymistica"; entre otras.

En la postal que Zelma Cherem, nombre real de la colaboradora de VLA, compartió con sus miles de seguidores, se le puede ver posando de frente a la cámara con su look de tono encendido y un hermoso maquillaje que resaltó sus bellas facciones, algo que replicó con otras imágenes que compartió en sus historias, en las que también se le ve derrochando estilo con sólo una bata satinada en color rosa.

La influencer se corona como reina de estilo y belleza. Foto: IG @curvyzelma

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde" y participante de "Survivor", cada día suma más seguidores en redes, con los que constantemente presume sus mejores atuendos y da clases de moda para las chicas plus size, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, no sólo en bikinis o trajes de baño, como lo demuestra con sus vestidos cortos, minifaldas y más.

La conductora e influencer, que suma 93 mil seguidores en Facebook, ya se ha posicionado como un ícono de estilo para muchas mujeres jóvenes, y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos y recordarle que es una artista muy hermosa y con un gran talento.

SIGUE LEYENDO:

Curvy Zelma paraliza la red en transparencias y moviendo las caderas

Curvy Zelma paraliza Instagram en ajustado bikini negro

Curvy Zelma: las 3 fotos más arriesgadas con las que reta la censura de Instagram