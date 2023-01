FOTO: Curvy Zelma paraliza la red en ajustado leggins y mini top blanco

Curvy Zelma volvió a robar miradas en las redes sociales con su coqueto look deportivo. En sus cuentas de Instagram y Facebook la bella conductora y cantante se lució en un ajustado leggins y un mini top blanco con el que destacó sus curvas y paralizó las plataformas digitales al mostrarse al natural, además, aprovechó para lanzar un contundente mensaje con el que también conquistó a sus miles de fanáticos.

La también actriz, de 31 años, da clases de estilo para las chicas curvy, como se les llama a las mujeres de talla grande o plus, y se ha posicionado como un ejemplo de amor propio y confianza para muchas que se sienten inseguras con su figura, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus redes demuestra que la talla y la moda no están peleados, confirmándose como una de las más bellas del espectáculo.

Curvy Zelma se luce en coqueto look deportivo

La famosa colaboradora del matutino "Venga la Alegría", programa en el que se coronó como la triunfadora de la primera temporada del reality "Quiero Cantar", conquistó a sus miles de seguidores en las plataformas de Meta con una fotografía en el que se mostró con un look sport. En la instantánea se le ve presumiendo un conjunto de licras entalladas y un top de tirantes gruesos, perfecto para realizar actividad física.

Curvy se lució en coqueto look deportivo. Foto: IG @curvyzelma

"Que hacer ejercicio sea para ser más fuerte y no para caber en un estándar, que lo disfrute y no lo sufra, que piense positivo y no pasándola mal en el proceso. Ese fue uno de mis deseos este año. Y para quienes dicen estár 'muy preocupad@s por mi salud' jaja mis estudios están perfectos soy una gordita saludable. #curvyzelma #curvylovers #ootd", fue la frase y los hashtags que la conductora utilizó para acompañar la publicación en Instagram, red social en la que cuenta con 741 mil seguidores.

Los fanáticos de Zelma Cherem, nombre rea de la presentadora y modelo, aumentaron desde hace unas semanas, después de su plática con el conductor Marco Antonio Regil, con quien se sinceró acerca de cómo ha sido su carrera siendo una modelo de talla plus, pues la también cantante no sigue los estereotipos impuestos por el medio del espectáculo y la sociedad.

En la imagen que Cherem compartió con sus miles de seguidores, se le puede ver posando de frente a la cámara con un brazo levantado en señal de fortaleza, luciendo un coqueto look deportivo, en el que combinó de forma perfecta un ajustado leggins en tono marrón, con un mini top blanco de cuello redondo, con el que además de imponer con su estilo, lució su curvilínea silueta.

La guapa conductora se lleva todas las miradas con sus atuendos. Foto: IG @curvyzelma

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde" y participante de "Survivor", cada día suma más seguidores en redes, con los que constantemente presume sus mejores atuendos y da clases de moda para las chicas plus size, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, como también lo ha dejado ver con sus trajes de baño y bikinis que causan furor entre sus fanáticos.

La conductora e influencer ya se ha posicionado como un ícono de estilo y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de elogios y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento, como lo confirma con su reciente publicación que ha generado cientos de mensajes y más de 12 mil "me gusta".

