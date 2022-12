Curvy Zelma impone moda con leggings de cuero, ideales para el invierno

El invierno es una de las temporadas más esperadas para los amantes de la moda, pues contrario a lo que se piensa, no es necesario sacrificar el estilo para conseguir looks abrigadores que nos ayuden a sobrevivir a las bajas temperaturas, algo que incluso confirman las famosas. Uno de los mejores ejemplos Curvy Zelma, quien sabe cómo lucir como toda una fashionista en cada ocasión convirtiendo básicos como los leggings en la mejor apuesta del momento.

Zelma Cherem, nombre real de la famosa, se ha convertido en uno de los mejores referentes de moda para mujeres, en especial para aquellas con muchas curvas. Por supuesto, siempre sorprende con las más icónicas combinaciones que incluyen vestidos de gala o ideales para estas celebraciones decembrinas; sin embargo, la mañana de este miércoles conquistó Instagram con un look en leggings de cuero y botas acolchadas, dos de las tendencias que más sensación han causado en los últimos días, sobre todo si se habla de destinos en los que la nieve hizo de las suyas.

La guapa miembro de "Venga La Alegría" se encuentra de vacaciones en Toronto, Canadá, un destino desde el que también ha causado furor con cada look, pero en esta ocasión demostró que para el invierno no hay mejor apuesta que un par de leggings de cuero para no pasar frío, moldear la figura y además resultan perfectos para combinar con todo tipo de prendas que van desde un top, suéter o chamarra.

Desde las escaleras, así modeló Curvy Zelma. (Foto: IG @curvyzelma)

En su cátedra de moda para usar leggings de cuero en la época invernal, Curvy Zelma demostró que la mejor opción para combinarlos y conseguir una imagen muy glamurosa es vestir un suéter de punto largo para crear una figura más alargada. Asimismo, es indispensable elegir un color gris oscuro para conseguir un estilo monocromático con el cual dejar el toque de color al calzado que en esta ocasión fueron un par de botas acolchadas.

Las botas acolchadas se han convertido en las preferidas de la temporada y hacen el match perfecto con todo tipo de leggings, eso sin mencionar lo ideales que resultan si se visitan destinos en los que la nieve pinta de blanco todo a su al rededor. Para terminar de lucir como toda una fashionista también agregó unas orejeras para conseguir un atuendo aún más adecuado para las bajas temperaturas del invierno.

"Déjate la pose, la cara, nooombre usted fíjesese en el testimonio anexo jajaja. Bonito día CurvyLovers!", escribió Curvy Zelma para acompañar su foto. Por supuesto, sus fans no dudaron en llenarla de halagos al resaltar su belleza o aplaudir el acertado look.

"Chula", "preciosa", "me encantas", "hermosa" y "siempre tan bella" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

SIGUE LEYENDO

Antonela Roccuzzo conquista Instagram con un arriesgado top y escote

Kylie Jenner: 5 bikinis perfectos para darle la bienvenida al 2023

Chiquis Rivera da cátedra de moda para mujeres curvy al usar jeans holgados