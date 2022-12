Curvy Zelma: este es el origen del sensual apodo de la influencer que ha roto los estereotipos en redes sociales

A pesar de que actualmente hay una mayor apertura en cuanto a la visibilización y aceptación de las diversas formas en las que se presenta el cuerpo humano, lo cierto es que todavía queda un gran camino por recorrer en la vereda del body positive, en la cual Zelma Cherem se ha posicionado como una gran representante.

Pero ¿sabías que antes de ser una influencer, Curvy Zelma padeció las críticas por su peso? En una reciente entrevista con Marco Antonio Regil, la bella conductora de "Venga la Alegría" expuso que por algún tiempo se sintió incomodada con los adjetivos como "obesa" o "gorda", por lo cual comenzó a buscar una característica que la definiera y con la cual se sintiera cómoda.

Fue así que surgió la idea de incluir en su nickname de Instagram y el resto de redes sociales el término "curvy", ya que al final del día ella tenía curvas y eso era un término sensual con el que ella se identificaba y con el que quería que las personas la reconocieran, dando origen a su conocido sobrenombre: Curvy Zelma.

"Si lo que me molesta es que me digan que soy gorda me voy a buscar un nickname que sea de gorda. "Gorda", no me encanta la palabra, entonces dije, "curvy", curvy ¿ya sabes? Dije curvy de curvas, porque al final del día eso soy, una mujer de muchas curvas", expuso Curvy Zelma.