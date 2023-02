Curvy Zelma paraliza Instagram en ajustado bikini negro

Curvy Zelma causó furor entre sus miles de admiradores en las redes sociales. En su cuenta de Instagram la conductora y cantante compartió un clip con fotografías en las que se le ve derrochando sensualidad con un coqueto y ajustado bikini negro con el que dejó a sus miles fanáticos boquiabiertos, y paralizó las plataformas digitales, confirmando que es una de las mujeres más hermosas del espectáculo.

La también actriz y colaboradora de "Venga la Alegría", de 31 años, da clases de estilo para las mujeres llamadas curvy o plus size, y se ha posicionado como un ejemplo de amor propio y confianza para muchas que se sienten inseguras con su figura, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus cuentas oficiales demuestra que la talla y el estilo no están peleados, sobre todo cuando se deja ver en trajes de baño o bikinis.

Curvy Zelma luce su belleza en coqueto bikini

La ganadora de la primera temporada del reality de VLA, "Quiero Cantar", conquistó a sus miles de seguidores en la plataforma de Meta con una instantánea en el que se mostró segura y feliz. En las imágenes se le ve luciendo un conjunto negro que destaca por su top de escote pronunciado y la panty de talle alto con detalle de abertura, lo que le da un toque coqueto y sensual al look con el que se llevó todas las miradas.

Curvy enamora en coqueto bikini negro. Foto: IG @curvyzelma

"You can have a tummy and still look yummy. Puedes tener barriguita y aún así lucir deliciosa. #curvyzelma #curvylovers #ootd #beautybeyondsize #valiosa #curves #sexy #bikini #hottie #curvy", fue la frase y los hashtags que la presentadora utilizó para acompañar la publicación con la que encantó a sus fanáticos, mismos aumentaron después de su plática con el conductor Marco Antonio Regil, con quien se sinceró acerca de cómo ha sido su carrera siendo una modelo plus size.

Zelma Cherem, nombre real de la conductora, cantante y actriz, se une a las famosas de la pantalla chica que defienden su cuerpo, como recientemente lo ha hecho Michelle Rodríguez luego de ser portada de una conocida revista, sin embargo, la modelo no se ha alejado de los haters, pues aunque su publicación está llena de halagos y mensajes positivos, no faltaron las críticas a su imagen.

"Guapísima mi Curvy", escribió Kristal Silva en la publicación de Curvy Zelma que ha generado más de 15 mil "me gusta" y cientos de comentarios como: "Amo tu seguridad, tu confianza y tu amor propio... Gracias por poner ese ejemplo de amor", "Cada día estás más hermosa", "Que bella es usted", "Esta chica me cae super bien", "Chulada de mujer curvy" y "eres todo un bombón de mujer", entre muchos otros.

La guapa conductora paralizó Instagram. Foto: IG @curvyzelma

La también expresentadora en el show "Viva la tarde" y exparticipante del programa "Survivor", cada día suma más seguidores en redes, con los que constantemente presume sus mejores atuendos y da clases de moda para las chicas plus size, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, como también lo ha dejado ver con sus trajes de baño y bikinis que causan furor entre sus fanáticos.

La conductora e influencer, originaria de la Ciudad de México, ya se ha posicionado como un ícono de estilo y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de elogios y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento, pues sin duda ha demostrado ser multifacética en el mundo del espectáculo.

La cantante y actriz se lució con sus miles de fans. Foto: IG @curvyzelma

SIGUE LEYENDO:

Curvy Zelma paraliza la red en transparencias y moviendo las caderas

Curvy Zelma: las 3 fotos más arriesgadas con las que reta la censura de Instagram