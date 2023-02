Lis Vega se corona como reina del gimnasio en leggins naranjas y arriesgado top

Lis Vega es una de las famosas que ha destacado en el medio del espectáculo por su trabajada figura, la cual debe a sus intensas rutinas de ejercicio, como lo deja ver en sus redes sociales, en las que comparte videos de sus momentos en el gimnasio, luciendo coquetos looks con los que se corona como la reina, tal como lo confirmó con un conjunto moderno de leggins naranjas y un arriesgado top blanco.

La bella cubana desde joven tuvo interés por la danza, por lo que tomó clases, y de hecho su carrera inició como bailarina, en un grupo llamado Fantasía, haciendo presentaciones en algunos centros nocturnos de su ciudad natal, hasta que viajó a México en 1997, y ganó fama al interpretar a Niurka Marcos en la película "Mi Verdad", de Juan Osorio. Poco después llegó a las páginas de Playboy.

Lis Vega presume sus curvas en look sport

Vega se lució entre sus millones de admiradores en las plataformas de Meta, Instagram y Facebook, modelando un entallado y revelador outfit deportivo, con la que resaltó sus curvas y dejó claro que a sus más de 40 años impone con su estilo para hacer actividad física, por lo que pronto recibió comentarios halagadores de sus fans, con quienes también compartió un video con sus rutinas.

"CAMINO A LOS 46 EN ESTE PLANO LAS ALMAS NO TENEMOS EDAD, SIN MIEDO. Cada día más fuerte, más consciente, más enfocada, más llena de amor propio que nunca. MI PAZ NO ES NEGOCIABLE #lapoetadelourbano #myflow @mystikactivemx #tops #outfitoftheday #womansstyle #fashion #style #fitmotivation #actriz #cantante #latina #mexicana #cubana #fit #gym #gimnasio #colore", fue la frase y los hashtags con los que Lis acompañó las instantáneas en las que se le ve posado desde el gimnasio.

Lis Vega se lució en coqueto look sport. Foto: IG @lisvegaoficial

"Esta rutina me sirve mucho para bajar grasa, subir músculo, definición, potencia, fuerza. Recuerda todos los cuerpos no son iguales ni los gustos, tu mejor versión no está comparándote con los demás, está dentro de ti y en lo que ves en el espejo, la competencia es con uno mismo, ve a tu tiempo, no te exijas demás, tente amor y paciencia #undiaalavez", es parte del texto que dejó ver en el clip en el que se luce presumiendo su trabajada silueta.

En las imágenes se observa a la actriz cubana, que fue una de las "conejitas" de la famosa revista Playboy en el año 2000, presumiendo cuerpazo con un look lleno de color, pues combinó unos leggins naranjas con rasgaduras en las piernas, con un top blanco que destaca por ser arriesgado, ya que sólo cubre lo necesario al estar confeccionado con tiras gruesas, imponiendo con su estilo sensual para hacer ejercicio.

La guapa cubana derrochó estilo desde el gimnasio. Foto: IG @lisvegaoficial

La originaria de Cuba, que ha participado en telenovelas como "Contra viento y marea", "Tormenta en el paraíso", "Amorcito corazón" y "Santa Diabla", y que hace unos meses se dejó ver mostrando sus mejores pasos en "Las estrellas bailan en Hoy", ha sabido ganarse un lugar en las redes sociales por su forma de vestir, sobre todo cuando se trata de sus looks escotados para hacer deporte que destaquen su silueta.

