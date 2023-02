FOTOS | Sin tapujos, 3 cosas increíbles que Camila Sodi hace mejor que nadie

Cuando se piensa en Camila Sodi, de primera instancia se le recuerda como una actriz de cine o series de TV. Sumado a esto, se le relaciona directamente con Diego Luna por haber estado en pareja de 2008 a 2013, etapa de la que nacieron sus hijos Jerónimo y Fiona.

Además de esto, claramente se sabe que Camila Sodi pertenece a la dinastía de la familia de Thalía, artista que es su tía y a quien adora, situación que ambas han demostrado en repetidas ocasiones. Por lo tanto, Camila tiene suficientes credenciales para ser una celebridad destacada.

Pero, cuando no se habla de ella por estos motivos, hay otras cosas que hacen de Camila una mujer única, especial y que no siempre salen a la luz. Por esto, te decimos tres cosas que Camila Sodi hace muy bien y quizá no lo sabías.

Yoga en bikini para Camila

Si algo ama Camila Sodi es ir a la playa. Como muchas mujeres la arena, sol y mar son una combinación perfecta para divertirse y pasar gratos momentos con sus seres queridos. Y si a esto sumas que Camila luce espectacular en bikini, en definitiva puedes tener gratos recuerdos de ella en estos sitios.

Es así como Camila combina su pasión por la playa y los bikinis con otra que es hacer yoga. Con el fin de encontrar equilibrio y optimizar su desarrollo humano, Camila hace complejas posiciones de yoga en bikini, algo que te parecerá muy particular y más si la pose es estando de cabeza.

Imitar a su tía Thalía como nadie

Otra de las cualidades extrañas que Camila ha desarrollado es el don de la imitación. Y quién mejor que una persona muy cercana a sus cariños para ser su conejillo de indias. Este es el caso de su tía Thalía, la preferida de Camila y a quien ha visto triunfar desde que ella era una niña; por tal razón, es muy normal que le vea en los escenarios triunfando con su canto o actuación.

Así, como dos grandes compinches, Camila y Thalía han disfrutado varios y gratos momentos juntas, riendo o haciendo bromas una a la otra. La que más disfruta Thalía es que su sobrina le imite con tanta precisión que no sabrás quién está realmente hablando. Aquí hay que sumar la capacidad de Camila Sodi para tocar el piano, una de sus máximas pasiones.

Ama la repostería y !come de todo sin engordar!

Camila se declara una fan consumada de la repostería y, en general, de todo lo que tenga que ver con la comida y su creación. Como una foodie asidua a eventos o emisiones culinarias, Camila gusta de tomar cursos sobre este tema para aprender nuevas maneras de cocinar alimentos ricos.

Por lo tanto, si a Camila le encanta comer eso también incluye una pasión especial por la repostería, misma que ha desarrollado en programas de TV donde ha revelado que come de todo y mucho, pero que por fortuna es delgada y se mantiene en forma con yoga y más ejercicios, sin la preocupación de parecer una top model y sí una mujer normal y bella.

