Desde la piscina, la sobrina de Thalía, Camila Sodi paraliza las redes con su belleza en micro bikini

Camila Sodi cantante, actriz y modelo mexicana, también es toda una estrella de redes sociales que ha arrasado en Instagram tras compartir una serie de imágenes posando en traje de baño. La sobrina de la cantante y actriz Thalía tiene 36 años y luce más bella y feliz que nunca.

La bella Camila Sodi es sumamente popular en las redes sociales, especialmente en Instagram ya que allí posee 2.6 millones de seguidores. Esto sin dudas se debe a la hermosura y talento de la actriz quien comenzó su carrera a sus tan solo dos años de edad. Para el año 2002, siendo una joven modelo, la sobrina de Thalía ingresa al equipo de conductores de la revista musical “El pulso”.

Dos años más tarde Camila Sodi debuta como actriz y protagonista en la telenovela “Inocente de ti” donde interpreta a "Florecita". En 2006 la cantante logra aparecer en la portada de la revista masculina “H” con una sesión de fotos ambientadas en la década de los '50. Al año siguiente la sobrina de Thalía trabajó en la película “Niñas mal”, donde compartió créditos con Martha Higareda.

La sobrina actriz de Thalía también fue parte de la producción “El búfalo de la noche”, película basada en una novela homónimo. Allí Camila Sodi trabajó junto a Diego Luna quien posteriormente se volvió su esposo y junto a él tuvo dos hijos. Tristemente para el año 2013 la pareja se divorció.

La belleza de Camila Sodi en Instagram

Su matrimonio con Diego Luna y el cuidado de sus hijos mantuvieron a Camila Sodi alejada de las telenovelas por muchos años volviendo a los sets de grabación para el año 2015 en la producción “A que no me dejas”. Actualmente la sobrina de Thalía es una actriz muy exitosa y popular en las redes sociales ya que sus fotos obtiene millones de me gusta. Eso mismo ocurrió con su más reciente publicación ya que la modelo compartió una serie de fotos divertidas posando en un pequeño bikini rojo.

