Camila Sodi: 5 trajes de baño con los que la actriz mostró su lado divertido y paralizó las redes en 2022

Aunque el 2022 está a punto de terminar internautas continúan cautivados por algunos de los looks con los que famosas presumieron su escultural figura, entre ellas Camila Sodi que compartió con sus fans los detalles de sus vacaciones en paradisiacos destinos mientras les deleitaba la pupila al mostrar algunos de sus trajes de baño llenos de color para un toque divertido.

La actriz, de 36 años de edad, posee uno de los rostros más bellos de la televisión y el cine, así como una figura que acapara las miradas en redes sociales donde sus más de 2 millones de seguidores la llenan de halagos con cada uno de sus atuendos. Aunque entre sus favoritos se encuentran los trajes de baño ya que la playa es el destino ideal en el que Sodi se desconecta para relajarse y descansar.

Camila Sodi desde el jacuzzi con bikini blanco. Foto: IG @camilasodi_

Bikinis de Camila Sodi

La estrella de “Rubí” se ha caracterizado por tener una imagen misteriosa, sensual y elegante con atuendos glamurosos con colores neutros que brindan el toque de elegancia que tanto le gusta; sin embargo, sus visitas a la playa suelen sacar a flote su lado más divertido y alegre.

Su infinita sonrisa es uno de los elementos más destacados en su belleza y la playa la dibuja en su rostro cada que se encuentra de vacaciones. Como muestra de que viajar, el sol, la arena y el mar son sus actividades favoritas es el radical cambio que se ve en su look, pues presume su figura con coloridos trajes de baño.

Camila Sodi con traje de baño rojo en la playa. Foto: IG @camilasodi_

Trajes de baño de la actriz

No todos son diminutos bikinis que delinean a la perfección su torneada figura, pues aunque suelen generar mayor impacto en sus fans la actriz no duda en sumarse a las mejores tendencias con diseños fuera de lo convencional que por su versatilidad le dan la oportunidad de experimentar y crear nuevos looks.

Los kimonos destacan entre las prendas que no pueden faltar en el guardarropa de la sobrina de Thalía y Laura Zapata, pues además de dar un giro total a su atuendo también le brindan la comodidad necesaria para disfrutar de los días junto a la alberca mientras toma una copa de vino.

Camila Sodi luce kimono a juego con su bikini. Foto: IG @camilasodi_

Traje de baño blanco de Camila Sodi. Foto: IG @camilasodi_

Traje de baño con tonos vibrantes. Foto: IG @camilasodi_

SIGUE LEYENDO:

FOTOS | Así luce la hija de Diego Luna que es idéntica a Camila Sodi

Desde el jacuzzi, Camila Sodi sube la temperatura en diminuto bikini blanco

Desde París, Camila Sodi conquista en look de minifalda para otoño