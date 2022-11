Desde París, Camila Sodi conquista en look de minifalda para otoño

Camila Sodi conquistó a sus millones de fans en las redes sociales con su belleza y estilo. Con su última publicación en Instagram, donde la siguen millones de admiradores, la actriz dio cátedra de moda para la temporada, pues desde París se dejó ver en un look de minifalda perfecto para el otoño, con el que se confirmó como un ícono de moda para las mujeres mayores de 30 años.

La también cantante ha dejado ver desde hace un tiempo que se encuentra fuera de México realizando algunos proyectos laborales, y en su cuenta oficial de la plataforma de Meta hizo un homenaje al amor desde una de las ciudades más románticas, pues posó con mucho estilo frente a la Torre Eiffel y tomando entre sus manos decenas de globos de color rojo en forma de corazón.

Camila Sodi se luce desde París

La famosa sobrina de la cantante y actriz Thalía, de 36 años, compartió en Instagram, plataforma en la que tiene 2.6 millones de fans, una par de fotografías en las que se le ve disfrutando de una tarde parisina, para la que eligió un coqueto look que es perfecto para la temporada, pues en otoño las temperaturas comienzan a bajar, por lo que Sodi combinó una minifalda con medias blancas y un blazer.

Camila da cátedra de moda para otoño. Foto: IG @camilasodi_

"L’amour (el amor)", escribió Camila para acompañar las instantáneas con las que ha robado miradas y conquistado a sus millones de fans en las redes sociales, logrando recibir cientos de halagadores comentarios con frases como: "Eres preciosa", "Eres la más hermosa", "Muy hermosa en París señorita Sodi", "Excelente foto en Francia", " jetaime (te amo). Disfruta el amor y la felicidad q siempre te mereces babush!!".

Sodi dio a conocer las instantáneas en su cuenta de Instagram, donde generó 61 mil "me gusta", y con ellas dejó claro que es una de las mujeres más hermosas del espectáculo, pero también de las famosas que impone moda con sus looks, pues no tiene miedo de arriesgarse con sus prendas como lo confirmó con su atuendo en el que combinó una falda corta en color hueso con botones de metal, una blusa blanca, blazer café y medias de tono claro.

Camila es madre de dos hijos, Fiona y Jerónimo, producto de su relación con el actor Diego Luna, con quien se casó en el 2008 y se divorcio en 2013, y demuestra en sus redes sociales que es una mamá moderna que da clases de moda y estilo con sus looks, como este que lució desde París, con el que se lleva la corona como fashionista.

La actriz conquista con su coqueto look. Foto: IG @camilasodi_

La sobrina Thalía, comenzó en los medios cuando era una bebé, como modelo de comerciales. Ya en la adolescencia probó suerte como conductora del programa "El Pulso" de Telehit, pero fue años después cuando llegó su gran oportunidad en televisión al protagonizar la telenovela "Inocente de ti", donde dio vida a "Florecita" y compartió créditos con el galán Valentino Lanús, y otros reconocidos actores de la televisión en México, como Alma Delfina, Helena Rojo, Salvador Pineda, y Altair Jarabo.

