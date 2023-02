VIDEO | Jessica Segura confiesa que no le gustan los menores: "No quería ir a patear loncheras a un antro"

El pasado 22 de enero Jessica Segura cumplió 40 años de edad, sin embargo, los festejos por su cumpleaños siguieron este mes, tal y como se pudo apreciar en Instagram, plataforma en la que compartió una serie de imágenes en las que podemos verla caracterizada como "La Sirenita" en una fiesta de disfraces donde incluso acudió Michelle Rodríguez.

Por lo cual, no es de sorprenderse que en el último capítulo de "Envinadas", la actriz mexicana decidiera hablar acerca de cómo han ido evolucionando sus días de antro con el paso de los años, destacando que nunca le gustó ir a lugares donde hubiera muchos jovencitos.

Fue así que en compañía de Mariana Botas y Daniela Luján, Jessica Segura reveló que antes, ella solía conocer a los cadeneros de los centros nocturnos más populares de la ciudad, aunque actualmente tiene que contactar a sus amigos para saber cuáles son los mejores lugares para salir de fiesta.

"Obviamente cuando una se vuelve tía ya no tienes el contacto del chico que te deja entrar al sitio, que antes era como 'paps, ¿qué onda Piña? Somos 4' y ya te abría (o daba el acceso al lugar), eso ya no pasa, entonces tienes que empezar a decir 'oigan, ¿alguien sabe dónde podemos ir?'", relató la antes actriz de "Una Familia de Diez".

Quien fuera actriz de "Una Familia de Diez" aseguró que a ella nunca le han gustado los hombres más jóvenes que ella | IG: @segura_jessica

Ante esto, Mariana Botas agregó que desde que ella estaba en sus veintes, le decía a Jessica Segura que quería ir a un antro popular, pero la actriz, al ser más grande que Botas destacaba que ella no quería ir a "patear loncheras", por lo cual muchas veces no iban a antros famosos entre los jóvenes.

Sin embargo, esto no afectó su amistad y siguieron siendo muy unidas, pese a la diferencia de edad entre ambas, pues mientras actualmente Mariana Botas tiene 33 años, Jessica Segura es más grande que ella por siete años, cuestión que explica porqué en algún momento difirieron a la hora de elegir el lugar en el que se enfiestarían.

"No quiero ir a patear loncheras, ese dicho yo lo aplicaba desde los 24 años (...) Sí, Mariana así de 'que vamos a Alebrije Acapulco' y yo: wey, no quiero ir a patear loncheras", contó Jessica Segura ante las cámaras de "Envinadas", mientras Mariana Botas le recriminaba por no haberla dejado ir a lugares de moda entre "chavitos" cuando ella era más joven, lo cual fue refutado por su amiga, quien aseguró que ahora sí ya "patea loncheras".

SIGUE LEYENDO:

Jessica Segura recuerda su tormentoso matrimonio: tuvo que mantener a su ex que le fue infiel

5 fotos que demuestran que Jessica Segura es toda una belleza a sus 40 años de edad