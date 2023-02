Jessica Segura recuerda su tormentoso matrimonio: tuvo que mantener a su ex que le fue infiel

La talentosa comediante, Jessica Segura se robó todos los reflectores en la industria de la farándula después de abrir su corazón para hablar sobre su primer matrimonio, dejando claro que ha sido uno de los mayores errores que ha cometido a sus 40 años de edad.

Fue en un su reciente colaboración en el programa "Moe&Joe" en donde la actriz de televisión recordó el tormentoso matrimonio que tuvo con su primer esposo. Frente a las cámaras contó todos los detalles que la llevaron a tomar la decisión de separarse de su pareja.

Al ser cuestionada sobre la peor tontería que ha hecho por amor, Jessica Segura, una de las actrices más queridos en México, reiteró que fue casarse y mantener a su pareja. Recordó que en todo ese tiempo él nunca trabajo y se la pasaba jugando.

Frente a las conductoras del programa y sus compañeras en el canal de YouTube "Envinadas", la famosa de 40 años reiteró que ella se la pasó trabajando mientras su ex no hacía nada. Afortunadamente se dio cuenta de la situación y tomó la decisión de separarse.

"Mira, yo me casé, lo mantuve, lo aguanté, le creí, estuvo sin trabajar el cabrón jugando su Xbox, y yo trabaje y trabaje desde las 4 de la mañana, pero me divorcié, me rehabilite, todo bien”, contó frente a las cámaras de televisión.