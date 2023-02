Casandra Ascencio: las atrevidas fotos desde la playa que la coronó como la más bella de Exatlón México

Este martes 21 de febrero, la guapa atleta de "Exatlón México", Casandra Ascencio se robó todas las miradas en redes sociales después de compartir un par de fotografías en las que presumió que tiene una envidiable figura al posar con un hermoso traje de baño que le quedó a la perfección.

Ante sus millones de seguidores en redes sociales, "MVP", apodo que adoptó la basquetbolista en el reality show, subió unas imágenes que a los pocos minutos se volvieron virales, demostrando que es una de las favoritas de todos los televidentes y usuarios en redes sociales.

Casandra Ascencio y sus fotos desde la playa

Hace unos momentos, en su perfil personal en Instagram, Casandra Ascencio compartió dos fotografías en las que dejó claro que incluso en sus vacaciones se las ingenia para lucir de manera espectacular o al menos así se lo hicieron saber sus miles de seguidores en redes sociales.

Desde Hawái, la destacada atleta del equipo azul demostró que tiene una envidiable figura la posar desde el mar con un hermoso traje de baño en color negro que llamó bastante la atención por el arriesgado escote que tiene en la parte de enfrente. Todos los internautas coincidieron en que tiene un envidiable cuerpazo.

Foto:

Instagram/@casandraascencio

Como era de esperarse, la publicación de Casandra Ascencio no pasó desapercibida para nadie ya que a los pocos minutos registró miles de "me gusta" y recibió cientos de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de looks desde la playa.

"Hermosa", "Bella" y "Guapa", fueron algunos de los comentarios que recibió la estrella de "Exatlón México".

Foto:

Instagram/@casandraascencio

Casandra Ascencio y su legado en Exatlón México

Casandra Ascencio alcanzó gran parte de su fama después de participar en la segunda temporada de "Exatlón México", en donde quedó en el segundo lugar tras perder contra Mati Álvarez. La atleta volvió para la cuarta edición, pero ahora se llevó la tercera posición.

