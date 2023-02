Erik Rubín niega que existan planes de divorcio con Andrea Legarreta, no descarta una reconciliación

Andrea Legarreta y Erik Rubín eran considerados una de las parejas más estables en el medio del espectáculo por su historia y matrimonio que duró 22 años, sin embargo, la historia de amor llegó a su fin desatando gran controversia y rumores de infidelidad. En medio del desconcierto, el cantante aclaró que se trata de un distanciamiento y que, por el momento, no tienen planes de divorciarse.

A través de un emotivo mensaje en redes sociales hace tan sólo unos días, la pareja dio a conocer separación y detallaron que era una decisión que tomaron de común acuerdo desde hace cinco meses; además, puntualizaron en que no existe ningún tipo de conflicto o motivo oculto por el que llegaron a tal resolución en su matrimonio, aunque esto no evitó que surgieran un sinfín de rumores.

En un encuentro con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México retomado por Berenice Ortiz, el ex Timbiriche fue cuestionado sobre la posibilidad de que una reconciliación y aseguró que es debido al gran amor que se tienen por el que aún no está en sus planes divorciarse, además de que tienen vacaciones programadas y negocios en común por los que deben seguir en contacto, además de sus hijas.

“Nos amamos tanto que precisamente queremos saber dónde estamos parados y a ver en qué termina esto (…) No, osea, no. No hemos hablado de eso, ahorita esta es una separación que, desde el momento en que hablamos de ella, nos ha venido muy bien, entonces son ejercicios que te recomiendan en terapia. Tenemos una gran relación, tenemos planes juntos, tenemos un proyecto, puro amor y buena onda”, dijo el cantante.

Responde a rumores de infidelidad

Erik Rubín no evitó ser cuestionado sobre los rumores que apuntan a Apio Quijano como el tercero en discordia en su relación con Andrea Legarreta, pues ambos protagonizaron algunas escenas de beso durante el “90’s Pop Tour” que despertaron sospechas entre sus fans y a las que más tarde pusieron fin de manera puntual y molestos.

“¿Oigan es neta?, terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con le Apio, porque en un momento del show nos cantamos, nos acercamos y hacemos como que nos besamos… señores, es un show”, dijo Rubín y su declaración coincide con la de Apio Quijano, quien optó por cerrar sus redes sociales ante los comentarios negativos que ha recibido de los internautas.

Mientras tanto, Apio Quijano no dudó en responder ante la prensa sobre los rumores y aclaró que existe un gran cariño a Erik Rubín y su familia: “Me cansa mucho que me metan en chismes y en cosas; me da flojera el tema. Yo no tengo nada que ver con Erik y Andrea más que los respeto, los admiro, los quiero bien y punto”.

Erik Rubín no descarta reconciliación con Andrea Legarreta. Foto: IG @andrealegarreta

