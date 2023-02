Andrea Legarreta destapó crisis en su matrimonio desde hace un año: “Tentaciones siempre hay”

El pasado miércoles 22 de febrero, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación luego de casi 23 años de matrimonio y en su comunicado señalaron que habían tomado dicha decisión desde hace cinco meses, no obstante, hace apenas unas horas comenzó a cirular en redes sociales una entrevista que la conductora de “Hoy” ofreció hace casi un año en la que confesó que desde hace mucho tiempo atrás ya habían considerado terminar su romance, por lo que en esta nota te contamos todo lo que sabemos al respecto.

La entrevista de Andrea Legarreta que causó furor fue realizada en abril de 2022, cuando se encontraba celebrando su aniversario de bodas número 22 y ante diversos medios reconoció que su relación con el exTimbiriche había estado llena de “altos y bajos” y aseguró que le gustaba sentir que no se habían equivocado en la decisión de estar juntos, aunque entre risas dijo “no sé mañana”.

En otro momento de la entrevista, Andrea Legarreta señaló que el tema de una separación ya había sido tocado en diversas ocasiones al interior de su matrimonio pues confesó que atravesaron fuertes crisis que los hicieron replantear la continuidad de su romance, incluso, señaló que llegaron a acudir a terapia de pareja.

“Sí hemos tenido momentos complicados, pero darte un ‘break’ me parece, no sé, hemos llegado a plantear ‘¿seguimos o no?’ pero como que no sé si esos ‘breaks’ funcionen, tentaciones siempre hay, pero al final uno va decidiendo si abre esas puertas o no, pero creo que los dos somos claros (…) si hay situaciones en las te puedes poner en riesgo de perder todo por una calentura, pero creo que no vale la pena (…) Hace algunos años, en alguna de estas crisis decidimos ir a terapia, pero la terapia no se hace sola, es las ganas y el compromiso, estuvimos un ratito, no conectamos con esta persona de la terapia, pero decidimos nosotros seguir caminando juntos”, fueron las palabras de Andrea Legarreta.

El matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín atravesó múltiples crisis antes de su ruptura. Foto: IG: andrealegarreta

Para finalizar aquella entrevista, Andrea Legarreta reconoció que decidieron seguir juntos porque todavía estaban enamorados, pero solo había que “mover algo” para que volviera a fluir como antes y señaló que cuando ya no se está enamorado es mejor dejar las cosas por la paz.

“Era re-descubrirnos y volvernos a enamorar, si te desamoras por completo creo que ya no tienes que estar ahí y ahí estaba simplemente había que alborotar ahí algo, alborotar al amor”, sentenció la actriz que dijo sentirse más que contenta en su aniversario de bodas número 22, el cual, fue el último que celebró.

Cabe mencionar que, en el comunicado donde Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación dejaron abierta la posibilidad de poder darse una segunda oportunidad en el amor, lo que significaría que la conductora de “Hoy” cambió de opinión sobre los ‘breaks’ en las relaciones, además, es importante señalar que ambas celebridades han dejado en claro que no hay nada turbio detrás de su ruptura pese a todas las especulaciones que se han generado.

