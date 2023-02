Shakira y Piqué… ¿padres nuevamente?, así lo predijo Mhoni Vidente

Tras la polémica que desató la separación de Shakira y Piqué, también se fueron sumando situaciones favorables para la cantante colombiana, pues luego de romperla con el lanzamiento de su tema “BZRP Music Session número 53” (el pasado 11 de enero), ahora está logrando un rotundo éxito con su nuevo sencillo “TQG” en colaboración con Karol G (difundido en redes el 24 de febrero).

Y es que a las 24 horas del estreno de “BZRP Music Session número 53” -donde la colombiana hizo varias referencias al exfutbolista, con quien estuvo 12 años, además de su nueva pareja, Clara Chía Martí- ya había más de 75 millones de vistas en streaming.

Algunas de las frases que, desde entonces, se volvieron virales en redes sociales incluyen referencias a su éxito “Loba” y comparaciones con marcas de relojes y automóviles de lujo. “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, “entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música / perdón que te salpique”.

Shakira y Piqué se separaron tras 12 de relación Foto: Captura IG @shakira

El el reciente lanzamiento musical de Shakira con Karol G denominado “TQG” (Te Quedé Grande) también va cargado de dardos llenos de orgullo y desamor hacía sus respectivas exparejas Piqué y Anuel AA, con frases como “Tú te fuiste y yo me puse triple M: Más dura, Más buena, Más level. Volver contigo never, tú eres la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llueven”.

“Vi lo que tu novia me tiró, eso no da rabia, yo me río, yo me río. Tú quieres volver ya lo suponía, dándole like a las fotos mías. Te ves feliz con tu nueva vida pero si ella supiera que me buscas todavía”, continúa los versos que interpretan las colombianas.

Shakira y Piqué, padres nuevamente: Mhoni Vidente

Con la difusión de “TQG” algunos fans de Shakira recordaron que el año pasado, Mhoni Vidente predijo que la cantante y Piqué tendrían un hijo con sus respectivas parejas a mediados de este 2023. De acuerdo con las predicciones, el exfutbolista del FC Barcelona embarazaría a Clara Chía, mientras que la cantautora de Barranquilla tendría un bebé a través de un embarazo subrogado.

Mhoni Vidente predijo que la cantante y Piqué tendrían un hijo Foto: El Heraldo Media Group

Sin embargo, las buenas noticias para la intérprete de “Monotonía” no quedan ahí, pues según Mhoni Vidente, el amor llamará a su puerta y la cantante se enamorará de un hombre latino. “(Shakira) va a estar hablando de tener pareja nueva en el mes de mayo o junio”, aseguró mientras leía las cartas.

Piqué y Clara desde hace meses dejaron de esconder su relación Foto: IG @3gerardpique

No obstante, puntualizó que cuando Gerard se entere que su expareja tiene un nuevo romance, éste interpondrá un juicio legal por la custodia de sus hijos Milan y Sasha, de tal forma que hará que regresen a España con él.

Pero, las predicciones no paran ahí, ya que Mhoni también mencionó que la intérprete de “Ojos así” pasará por un momento doloroso, pues uno de sus padres fallecerá, y aunque no reveló quién, quizá -por el estado delicado de salud- podría pensarse en William Mebarak.

Gerard Piqué y su hijos Milan y Sasha Foto: IG @3gerardpique

Mientras se constatan o no las predicciones de la vidente, sólo resta observar cómo se van desarrollando las historias alrededor de la vida de Shakira, a quien por lo pronto se le auguran muchísimos éxitos más que indudablemente seguirá cosechando gracias a su gran talento artístico.

