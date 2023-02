BTS "canta" por primera vez junto a One Direction en VIDEO y enloquece al ARMY con esta canción

Antes de BTS existieron algunas bandas importantes dentro del pop a nivel mundial, siendo One Direction uno de los fenómenos más grandes en la música. Hoy en día el grupo británico continúa con la carrera en solitario de cada uno de sus integrantes, al igual que los idols K-Pop.

BTS y One Direction han llenado estadios alrededor del mundo, conquistando a miles de fans de todas las edades, con documentales y conciertos que se proyectaron en los cines del mundo, álbumes que fueron el número uno, canciones virales y diversa mercancía con su nombre e imagen.

Y, aunque algunas seguidoras suelen encontrar similitudes, otras creen que cada uno tiene logros diferentes. Sin embargo, algunos integrantes como V y Jungkook se han declarado fans de Harry Styles, exdirectioner, incluso fueron a uno de sus conciertos y el menor de todos hizo un cover de "Falling".

BTS canta "junto" a One Direction por primera vez

Hasta ahora las interacciones entre BTS y One Direction se resumen a su fanatismo por Harry Styles, además de que ambos han sido nominados a los GRAMMYs y han llenado el Wembley Stadium en Londres. Sin embargo, las fans se han dado a la tarea de descubrirla canción "inédita que cantaron juntos".

En YouTube es común encontrarse con videos editados de BTS cantando por primera vez junto a One Direction, esto gracias a una edición que hicieron las fans. El clip de ambas boybands fusionó "Permission To Dance" y "What Makes You Beautiful" y el resultado fue impresionante.

Y es que, ambas canciones tienen un ritmo similar, son cantadas en inglés y podrían ser de cualquiera de los dos o una colaboración entre ambas bandas.

