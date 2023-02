VIDEO: así se prepara BLACKPINK para su encuentro con Bad Bunny en Coachella

El proximo mes de abril las chicas de BLACKPINK encabezarán el festival Coachella junto a artistas como Bad Bunny y Frank Ocean, por lo que tendrán la oportunidad de conocer a muchos artistas e interactuar con ellos. Ante esto, sus fans, quienes son conocidos como BLINKS, han pensado en cómo se las arreglarán las chicas cuando conozcan al cantante de "Me Porto Bonito".

¿Cómo se prepara BLACKPINK para conocer a Bad Bunny?

Luego de que el cantante de reguetón Bad Bunny se vio envuelto en una polémica por lanzar el celular de una fan que intentaba grabarlo, los BLINKS creen que Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo deben cuidar bien sus celulares. De hecho, han creado un video bromeando con esto.

A través de la plataforma de TikTok el fandom de BLACKPINK editó un video donde una persona protege tu teléfono celular con decenas de protectores haciendo burla a la situación que tuvo el "Conejo Malo" con una fan en enero. "BLACKPINK preparando su iPhone por si se encuentran a Bad Bunny en el Coachella", se lee.

Ante esto, internautas se han mostrado muy divertidos, pues, aunque es probable que las chicas se encuentren con el cantante de "Yo Perreo Sola", esperan que no maltrate sus dispositivos móviles. "Ay bi, no quiero que se topen", "Todo muy creíble, aunque ellas usan Samsung y no iPhone" y "JAJAJAJAJAJAJA si serán", fueron las reacciones en TikTok.

Por segunda ocasión, BLACKPINK se presentará en Coachella. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿BLACKPINK podría conocer a Bad Bunny en Coachella?

Durante el festival Coachella, muchos artistas suelen aprovechar para conocerse y tomarse foto entre ellos, por lo que existe la probabilidad de que las chicas de BLACKPINk puedan conocer al cantante puertorriqueño. Sin embargo, también podrían encontrarse con artistas como Rosalía, Yaeji, Kali Uchis, Willow, Gorillaz y hasta la cantante mexicana Bratty,

