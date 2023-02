Catherine Zeta- Jones revela cómo es el verdadero trato de Jenna Ortega con Tim Burton en ‘Merlina’

Jenna Ortega es una de las actrices del momento, teniendo en cuenta que gracias a su papel en ‘Merlina’, la serie que rompe récords en Netflix ha logrado un enorme reconocimiento en la industria. A su vez, la joven estadounidense está atravesando su mejor momento y fue convocada para otra película de terror que se estrenará en breve. Quien habló sobre ella es Catherine Zeta-Jones, quien fue parte de la serie y explicó cómo era la relación con Tim Burton.

La joven actriz estadounidense está en la cúspide de su carrera debido a que además de interpretar a ‘Merlina’ en la serie homónima en Netflix, ha sido parte de varios proyectos de terror como ‘La noche del demonio 2’, ‘Studio 666’ y ahora es una de las principales protagonistas de ‘Scream 6’. Incluso, Jenna Ortega ha llegado a ser considerada como la nueva sucesora de Jamie Lee Curtis. La nueva entrega de ‘Scream’ se estrenará en todos los cines el 9 de marzo.

Quizás no sabías, pero Jenna Ortega es de ascendencia mexicana y puertorriqueña y en más de una ocasión se ha negado a los roles con estereotipos. La joven actriz dijo en una entrevista: “Represento a las mujeres latinas. Como latina no había muchos papeles para mí, y cuando comencé a actuar fue difícil porque no tenía la apariencia que estaban buscando”. Añadió que la comunidad latina no se representa de gran manera.

Esto dijo Catherine Zeta - Jones sobre Jenna Ortega y Tim Burton

Merlina se estrenó en septiembre del año pasado y además de la participación de Jenna Ortega, contó con la actuación de Catherine Zeta – Jones, una de las actrices más importantes y hermosas de Hollywood. La esposa de Michael Douglas y quien encarnó a ‘Morticia’ se refirió a la relación entre la joven y Tim Burton, el director.

En una entrevista, Zeta-Jones aseguró que Jenna Ortega nunca se quedó callada ante las órdenes de Tim Burton y que en todo momento le discutía. La actriz de 53 años aseguró: “Tim no la intimidaba. Es un gran director, pero ella lo cuestionaba y le planteaba otras opciones”. La segunda temporada ya se confirmó y estarán presentes estas actrices.

