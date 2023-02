"¡Me arranqué el pelo!": Jenna Ortega reveló el costo que pagó por interpretar a Merlina

Jenna Ortega ha ganado fama mundial luego de darle vida al icónico personaje de Merlina Addams para la popular serie de Netflix. No obstante, la actriz recientemente reveló que tuvo que pagar un alto precio para poder protagonizar el papel que catapultó su carrera a nivel internacional. Según sus propias palabras, adoptar la personalidad de la hija de Homero y Morticia Addams le costó el sueño y la dejó llorando en repetidas ocasiones.

Jenna Ortega aseguró que “no durmió nada” mientras filmaba Merlina y que terminó llorando a causa de la agitada agenda que le impuso la producción del programa. Según su testimonio perdió muchas horas de sueño debido que tenía un horario de filmación que consistía en jornadas de 14 horas, hecho que la dejó “llorando histéricamente”, en repetidas ocasiones, mientras intentaba cubrir todas las exigencias del personaje que la llevó a consagrarse como una de las actrices juveniles más famosas del momento.

La actriz reveló que lloró, varias veces, por los horarios de grabación que tenía. Foto: @jennaortega

“Era llegar dos horas antes (al set), hacer ese día de 12 a 14 horas, luego ir a casa y luego subirme a Zoom y recibir cualquier lección que tuviera”, dijo Ortega durante una entrevista reciente que grabó con la popular plataforma de streaming. Durante su participación, la joven estrella confesó que tuvo que tomar lecciones de esgrima y violonchelo, las cuales tomaba cuando no se encontraba grabando, por lo que no tenía tiempo para otra cosa que no fuera su personaje como Merlina Addams.

“Tenía que presentarme en mi departamento y mi profesor de violonchelo ya me estaba esperando. Simplemente pasaba constantemente, y si podía en un fin de semana, si no estuviéramos filmando el sexto día de esa semana, era ‘Está bien, entonces, recibiremos tus lecciones ese día’. No lo hice. ¡Me arranqué el pelo!”, mencionó la actriz al hablar sobre la ocupada agenda que mantenía mientras interpretaba a la hija de Homero y Morticia Addams.

Jenna Ortega tomó clases de esgrima y violonchelo para su papel de Merlina. Foto: @jennaortega.

Finalmente, la protagonista de la popular serie de Netflix declaró que tuvo que volverse “muy firme” para estar preparada lo mejor posible, con el fin de que la serie fuera más “creíble”. Añadió que en algunas tomas tuvo que utilizar dobles, pero que su intención siempre fue que pudieran usarla a ella, para que el personaje fuera más creíble: “tuvieron que empezar a usar dobles de riesgo u ocasionalmente dobles de violonchelo, pero yo insistí mucho en estar lo mejor preparada posible porque quería que pudieran usarme a mí misma, porque eso es mucho más creíble si pudieras ver tu cara!”, sentenció.

