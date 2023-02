Jenna Ortega, la actriz de "Merlina" estará presente en el Super Bowl 2023 gracias a esta intensa película

La famosa actriz estadounidense Jenna Marie Ortega, mejor conocida dentro del medio artístico como Jenna Ortega nació en Valle de Coachella, California el 27 de septiembre de 2002, y hasta la fecha ha logrado consolidarse como una de las más queridas dentro del gremio, pues además busca estar activa en sus redes sociales.

Y en marco de la celebración del Super Bowl 2023, se anunció recientemente que la joven promesa del séptimo arte se presentará en el evento más esperado en Estados Unidos, mismo que se llevará a cabo el próximo 12 de febrero.

Jenna Ortega en el Super Bowl 2023

La famosa actriz de 20 años ha logrado ganarse al público alrededor del mundo, quien tuvo la oportunidad de participar en diversas producciones desde pequeña, pero desde su interpretación en “Merlina” de Netflix, su popularidad creció a nivel global, y ahora se ha convertido en una de las estrellas más importantes de la plataforma de streaming.

Es por ello que los proyectos para Ortega se van sumando y ahora se presentará en el Super Bowl 2023 con algo nuevo en puerta, pues es importante mencionar que durante la transmisión del partido entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs se darán a conocer los próximos estrenos en cine y la famosa formará parte de uno de ellos.

Formará parte de "Scream" 6

Durante el evento se presentará un adelanto exclusivo de “Scream” en su temporada 6, y en dicho avance disponible en las plataformas digitales, se puede ver un poco de lo que será el trabajo de Jenna Ortega; le dará vida al personaje de Tara Carpenter el cual ahora es parte de esta historia de terror y suspenso.

Marie inició su carrera desde la infancia, luego de que obtuvo el reconocimiento por parte de los reflectores y el público por su papel de Jane Villanueva en la serie de comedia dramática Jane the Virgin (2014-2019), producida por The CW.

Además, logró protagonizar la serie de Disney Channel Stuck in the Middle (2016-2018), en donde interpretó a Harley Diaz, personaje por el cual ganó un Imagen Award; a sus logros se suman también trabajos como su interpretación como Ellie Alves en la segunda temporada de la serie de género thriller You, lanzada en 2019, y en 2021 siendo una de las protagonistas de la película familiar Yes Day, ambas producciones de la plataforma de streaming Netflix.

