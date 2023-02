Tania Rincón modela vestido de gala con transparencias en los Premios Lo Nuestro 2023

Tania Rincón deslumbró con su participación en la gala de los Premios Lo Nuestro 2023, pues fue una de las conductoras de Televisa que cubrió este importante evento de música. La presentadora de Hoy se lució como pocas veces, ya que modeló un vestido revelador con transparencias y brillos que la hicieron destacar durante la alfombra roja, ya que a pesar de no ser de las estrellas nominadas, definitivamente robó miradas con su look, mientras que en redes sociales encendió la red al conseguir miles de "likes".

La originara de Michoacán acudió el jueves 23 de febrero a la entrega de premios que se realizó en Miami-Dade Arena, en la emblemática ciudad de Estados Unidos. Si bien por la alfombra roja desfilaron estrellas de la talla de Eduin Caz junto a Grupo Firme, Paulina Rubio y Sebastián Yatra, por mencionar algunos, así como las parejas conformadas por Irina Baeva y Gabriel Soto, que con esta aparición dejaron que siguen juntos; la que provocó que todos quedaran con la boca abierta fue la presentadora de televisión quien se lució con su atuendo atrevido.

Este es el vestido de gala con transparencias de Tania Rincón

La ex integrante de Venga la Alegría apareció en el evento y ante los televidentes con un vestido de gala muy brillante, sin embargo, no sólo llamó la atención por ser deslumbrante, sino también por su tela transparente que dejó al descubierto su silueta y un poco de las prendas que tenía debajo. La prenda era blanca de cuello halter, con un corte a la cintura y una falda que caía hasta el piso, lo que destacaba era su gran moño verde que llegaba hasta la parte baja de la espalda y que deba un contraste con el color claro de la pieza.

Tania Rincón compartió el look con el que arrebató suspiros en su cuenta de Instagram y agradeció al equipo que se encargó de que luciera espectacular. "Una noche para recordar en @premiolonuestro. Gracias por este hermoso diseño @luisavilesmx @opheliasr. Amistad @michelleavilastylist como siempre gracias por acompañarme en cada proyecto de adoro. Maquillaje y Peinado @lakatofla", escribió la michoacana en su red social en donde inmediatamente recibió el cariño de sus fanáticos y amigos del medio.

"Mi capitana eres la más top!", "Qué guapa!!! Que bárbara", "La más hermosa de todasssss", "No no nooooooo !! Te ves una cosa espectacular morrita", "Peroo kermosa", "Espectacular" y "Divina", son algunas de los cometarios que se pueden leer en la publicación que ya superó los 45 mil "likes". Entre los mensajes destacan los de sus compañeras Galilea Montijo y Ferka Quiroz, así como el de Cynthia Rodríguez y Mariano Sandoval, con los que estuvo en Venga la Alegría.

La conductora mostró que poco a poco se coloca como un referente de moda y estilo en la pantalla chica, pues cada mañana se luce con atuendos juveniles. No obstante, este look que eligió para los Premios Lo Nuestro la hizo verse como pocas veces, ya que presumió su figura y arrebató miradas con las transparencias, dejando claro que no tiene miedo en utilizar cualquier tipo de diseños como estos arriesgados.

Tania Rincón entró al mundo del espectáculo después de participar en Nuestra Belleza México representando a su estado natal. Aunque comenzó siendo conductora de programas de deportes, saltó a la fama al ser parte de Venga la Alegría, en donde era una de las favoritas, sin embargo, terminó su relación con Tv Azteca y se unió a los talentos de Televisa, por lo que hoy comparte cámaras con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, con quienes ha hecho una buena relación.

