FOTOS | Irina Baeva y Gabriel soto reaparecen con romántico momento en Premio Lo Nuestro 2023

Aunque los rumores sobre una separación persisten en la relación de Irina Baeva y Gabriel Soto los actores hacen repentinas apariciones con las que intentan demostrar lo contrario, tal y como sucedió durante la entrega de Premio Lo Nuestro este 23 de febrero en la que ambos participaron como presentadores y desfilaron juntos en la alfombra magenta protagonizando un romántico momento.

La polémica ha sido una constante en la relación de los actores desde que inició, pues se señaló a la actriz rusa de ser la tercera en discordia en el matrimonio del galán de telenovelas con Geraldine Bazán. Luego de ello la ausencia de tiernos mensajes en redes sociales, en comparación como solían hacerlo, desató nuevos rumores de que pondrían fin a su matrimonio y a esto se sumó la cancelación de su boda.

Irina Baeva y Gabriel Soto en Premio Lo Nuestro 2023. Foto: IG @univisionfamosos

En medio de la controversia y el distraimiento entre ambos por motivos de trabajo, se señaló que Soto tendrá un romance con su compañera de escena en “Mi camino es amarte”, la actriz colombiana Sara Corrales. Al respecto, ella admitió que recibió regalos del actor, pero se negaba a tener algo más que una amistad debido a la mediática relación que tiene con Irina Baeva y su “fama” de conquistar a sus colegas.

Irina Baeva y Gabriel Soto románticos

La pareja ha intentado poner fin a los dimes y diretes con tiernas fotografías en redes sociales y con sus explosivas declaraciones, aunque fue este jueves cuando una vez más desfilaron juntos por una alfombra roja entre risas y abrazos previo a su participación en Premio Lo Nuestro celebrado en Miami, Florida.

Los actores desfilaron entre abrazos y risas en la alfombra magenta. Foto: IG @univisionfamosos

En esta ocasión el actor, de 47 años, lució un traje en color negro con un saco de lentejuelas que aportan mayor elegancia y glamour propios del evento. Mientras que Irina Baeva presumió su torneada figura con un ajustado minivestido rojo con diseño asimétrico en la falda y un diseño strpaless con el que lució su bronceado perfecto. La estrella en el look de la actriz fue la pieza de joyería que simula ser un ligero y que llevó en la pierna izquierda.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos usuarios les externaron su total apoyo, otros aseguraron que se trataba de algo fingido debido a los contratos de trabajo que aún existen entre ellos. “No, no se ven enamorados. Es como ahora por algo que se mantienen juntos pero ya amor, no se ve”, “Ya superen, se ven divinos”, “Que bueno que mantienen su relación en privado” y “La sonrisa de ambos esta muy forzada, es muy notorio que algo pasó”, fueron algunos de los mensajes en redes sociales.

