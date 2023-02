Estas son las tajantes referencias de la nueva canción de Shakira y Karol G a Gerard Piqué y Anuel AA

Shakira da un nuevo paso en su venganza contra el ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué. Junto a su colega Karol G presentaron su más reciente colaboración “TQG” ('Te Quedó Grande') y a pocas horas de su publicación ya es todo un éxito. El tema, que es parte del nuevo álbum de la colombiana de 32 años posee más de seis millones de visualizaciones y contando.

Karol G tampoco se queda atrás, pues con esta canción demuestra que definitivamente "le quedó grande “La Bichota'" a su expareja, el rapero y reggaetonero Anuel AA que la abandono por la cantante dominicana Yailin La Más Viral y entre esa pareja están esperando un hijo en medio de escándalos.

Shakira y Karol G. Fuente: Instagram @shakira_y_karol

La letra de la nueva canción de Shakira y Karol G

Por lo que se escucha en “TQG”, Shakira y “La Bichota” hacen referencia a sus exparejas con los versos: "Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda las historias", lo cual devela que tanto Anuel como Piqué siguen viendo sus redes sociales y a escondidas.

Por otra parte, Karol G menciona "No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambé mi norte haciendo dinero como deporte", frase que también podría relacionarse con el verso de Shakira en 'Sessión #53' con el productor argentino Bizarrap, "las mujeres no lloran, las mujeres facturan".

Con este verso de la canción de Shakira y la nacida en Medellín, las cantantes quieren dejar en claro que aunque la nostalgia o el recuerdo de un antiguo amor toquen a su puerta, definitivamente sacará provecho. Ellas "por hombres" ya "no compiten". Otra indirecta hacia Piqué hace referencia "Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era la monotonía”, dice la cantante sudamericana.

SIGUE LEYENDO

Shakira vende uno de los artículos favoritos de Piqué y demuestra que así sigue facturando

La teoría viral de la única condición que impuso Shakira para su colaboración con Karol G