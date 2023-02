Andrea Legarreta y Erik Rubín: así fue su elegante y romántica boda en Acapulco

Andrea Legarreta y Erik Rubín era considerada una de las parejas más sólidas en el medio del espectáculo, sin embargo, este miércoles 22 de febrero dieron a conocer su separación a través de redes sociales, por lo que muchos internautas se han dado a la tarea de recordar el día de su boda, y un elegante y romántico evento que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, el 1 de abril del año 2000.

"Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar", es parte del texto con el que ambos artistas compartieron en sus cuentas de Instagram un video que fue capturado en uno de sus viajes a la ciudad de Nueva York, en el que se les ve caminando abrazados.

La pareja se casó en abril del año 2000. Foto: Especial

Andrea Legarreta y Erik Rubín: así fue su boda

En una plática que tuvo Andrea con sus compañeros en "Hoy" dio a conocer como se dio el flechazo con Erik. La pareja se conoció en una conocida discoteca de Acapulco, a la que la conductora asistió acompañada de unos amigos, y el cantante estaba ahí, también disfrutando de una noche de fiesta. "Llegamos a una discoteca mis amigos y yo. Veo a Rafael Villafañe, que es el dueño del Baby y uno de los mejores amigos de Erik. Entonces me grita 'Negra, ven. Siéntate aquí. ¿Cómo ves que (Erik) dice que vas a ser la madre de sus hijos?', contó.

La presentadora, de 51 años, confiesa que cuando se rozaron sus brazos sintió una conexión, "hizo que me olvidara de mis anteriores amores o de mis tristezas. Sentí esta energía que se siente la piel chinita los pelos de punta", explicó Legarreta sobre la noche en la que ella y Rubín comenzaron una historia de amor que parecía de cuentos de hadas, hasta que este 22 de febrero anunciaron su separación.

En aquel momento, los artistas intercambiaron sus números de teléfono, y en la madrugada, Erik le llamó a la conductora del matutino "Hoy". "Me llama, ya andaba medio tomado. Me dijo: 'Yo sé que tú sentiste lo mismo que yo. Déjame ir a verte'. Le dije: 'No, estoy con mis papás. Vivo con ellos y no puedes venir y menos así', pero aunque no se hubieran visto ese día, su amor comenzó a crecer y en poco tiempo llegaron al altar.

Rubín le pidió matrimonio públicamente en un evento de la obra "Rent", y al siguiente mes, ya se estaban casando. La boda se realizó el 1 de abril del 2000 en Acapulco, donde comenzó su historia, al evento fueron sus amigos más cercanos, entre ellos algunos integrantes de Timbiriche, a quienes se les vio subirse al escenario para cantar algunas canciones. Mientras Andrea lució un vaporoso vestido de tirantes delgados, Erik se lució elegante con un traje de tono claro.

La pareja le dio la bienvenida a su primera hija, Mía, el 22 de abril de 2005, y dos años después, el 5 de enero de 2007, los artistas le recibieron a Nina. En una emotiva entrevista, Andrea confesó que estuvo embarazada antes de la llegada de Mía y Nina, pero el bebé murió durante la gestación, se sabe que habría sido un niño.

