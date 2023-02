Yalitza Aparicio sigue conquistando el mundo: así fue su lujoso viaje a las Cataratas del Niágara

Yalitza Aparicio se tomó uno días de descanso de su apretada agenda laboral, pues recientemente viajó a Canadá, en donde además de conocer las ciudades, también visitó uno de los lugares más emblemáticos: las Cataratas del Niágara. La actriz presumió este lujoso destino en su cuenta de Instagram, plataforma en la que publicó un video con una reflexión que habla sobre tomar el tiempo para poder disfrutar de la vida.

Desde que debutó en la película "Roma", Yali, como le dicen de cariño sus fanáticos, no ha dejado de trabajar, ya sea como modelo de revistas, actriz o activista, la originaria de Oaxaca ha tenido muchas actividades en los últimos años, por lo que esta vez decidió irse de vacaciones a Canadá, en donde hace algunos días visitó Toronto, pero recientemente mostró que también se fue a la frontera con Estados Unidos para ver el río Niágara.

Yalitza Aparicio visita las Cataratas del Niágara

La protagonista de "Presencias" compartió en la plataforma de Meta, en donde tiene más de 2.3 millones de seguidores, un Reel de su viaje a las Cataratas del Niágara. Además de mostrar las imágenes de este lugar y algunas fotos en las que ella se ve disfrutando del paisaje, acompañó el clip con un audio de la voz de José Mujica, el expresidente de Uruguay, quien reflexiona sobre que en la vida no todo es trabajar, pues hay que tomarse un tiempo para hacer las actividades que las personas disfrutan.

“La vida no es solo trabajar, hay que dejar un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Porque una cosa que haces por obligación no eres libre, eres libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Para uno puede ser jugar al fútbol, al otro pescar, al otro investigar una molécula, otro el arte... ¡Qué sé yo, somos distintos! Pero tener una causa, una pasión…eso lleva tiempo. Es una filosofía de la vida”, menciona en el audio el ex mandatario.

Al parecer es la misma filosofía que comparte la protagonista de "Roma", puesto que en la publicación escribió: "eres libre cuando gastas el tiempo de tu vida en cosas que a ti te gustan, que te motivan", algo muy parecido a lo que Mujica dice en aquel audio. Yalitza también recibió el cariño de sus seguidores y amigos, debido a que recibió cientos de comentarios, entre ellos el de su hermana Edith, quien colocó "Soy feliz al verte así hermana mía, te quiero mucho. @yalitzaapariciomtz".

En tanto, Aparicio, de 29 años, sigue conquistando el mundo, pues ya sea por sus vacaciones o motivos de trabajo a visitado diferentes lugares, por ejemplo, el año pasado estuvo en Dubái en los Emiratos Árabes Unidos para la entrega de los Impact Awards, que otorga Cartier Women’s Initiative; asimismo, no hace mucho fue invitada al Festival de Cine Independiente de Sundance, en Utah, Estados Unidos, en donde además de impactar con su look invernal, también sorprendió al bailar con Tenoch Huerta.

