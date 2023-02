"No tengo nada que ver": Geraldine Bazán habla de Sara Corrales y el "truene" de Gabriel Soto con Irina Baeva

Geraldine Bazán, una de las actrices más famosas en la actualidad, se colocó en el ojo del huracán en el mundo del entretenimiento después de que una famosa revista publicara que formó una alianza con Sara Corrales para terminar con la relación de su ex, Gabriel Soto y su actual pareja, Irina Baeva.

Después de robar reflectores, este martes 21 de febrero, la estrella de las telenovelas concedió una breve entrevista para el matutino "Venga La Alegría" en la que dio su postura sobre el fuerte rumor que la involucra una vez más con una de las relaciones más famosas en la industria. Aquí los detalles.

Frente a las cámaras de televisión, la estrella en telenovelas como "Corona de lágrimas", "Dueños del paraíso" y "Bajo las riendas del amor" confesó que la noticia le generó una gran sorpresa, pero dijo que es bastante desagradable que la sigan involucrando con Gabriel Soto e Irina Baeva.

"Me sorprendió. Ese es un tema con el que no tengo nada que ver desde hace muchos años. Que me involucren no es agradable. Parece que el payaso de circo quiere que todos sean de su condición", confesó en la entrevista.

Por otra parte, Geraldine Bazán de 40 años se dijo tranquila por su imagen ya que sus fans le han externado todo su apoyo. También dijo que ya no es tan fácil que los engañen, asegurando que la nota publicada fue orquestada.

"Al público ya no se le engaña tan fácil. Todos sabemos que es una nota orquestada. Me da gusto que el público sea muy inteligente. No me hace daño, sé que es no es verdad" , apuntó.