Fey quería ganar más dinero que Alejandra Guzmán en la gira "Eternas Tour", esto se sabe sobre la cancelación

Ante la sorpresiva cancelación de la gira "Eternas Tour", se han ido destapando algunos de los motivos que hicieron que Fey y Alejandra Guzmán decidieran ya no hacer esta serie de presentaciones; y aunque en un principio se había dicho que fue porque la cantante de pop quería hacer playback, ahora se dio a conocer que la principal razón habría sido que la intérprete de "Media Naranja" también pedía ganar más dinero que la rockera.

Enrique Guzmán, padre de la "Reina de corazones", reveló hace unos días que se había cancelado la gira debido a que Fey no quería cantar en vivo y su hija estuvo en desacuerdo. Ante esta información, la revista Tv Notas consultó a un miembro del staff, quien aseguró que esto no fue el único motivo, ya que también tuvieron problemas durante las negociaciones, pues aunque en un principio la popera aceptó ganar menos que Ale, después exigió llevarse más ganancias.

Alejandra Guzmán y Fey cancelaron la gira "Eternas Tour" Foto: Especial

Fey quería ganar más que Alejandra Guzmán

De acuerdo al miembro de la organización del tour, Alejandra fue a la que se le ocurrió hacer esta gira juntas, pues hace algún tiempo invitó a Fey a cantar con ella "Eternamente bella" durante sus presentaciones en Monterrey y Ciudad de México, por lo que esta dupla le gustó mucho al público. A la intérprete de "Azúcar amargo" aceptó la propuesta, y desde el principio se le dijo que ganaría menos que "La Guzmán".

"Lo que pasa es que Ale es muy directa para hablar las cosas, pero Fey es muy cambiante, de repente es toda luz, paz y amor, y de pronto se le sale el genio, y durante las negociaciones, dijo que siempre no, que ella no iba a cobrar menos que Alejandra”, aseguró la fuente a la revista de espectáculos, en donde también reveló que con el objetivo de que se realizara el tour, comenzaron las negociaciones, sin embargo, ni Alejandra ni los empresarios aceptaron sus condiciones.

“Empezaron a considerar nivelar un poco los pagos, que quedaran más similares, pero de plano, a Fey se le fueron las cabras al monte y dijo '¡no!,' y al final lo que exigía era, incluso, ganar más de lo que Alejandra iba a recibir, y pues no, eso no era posible", destacó el trabajador, que incluso dijo que a Fey "se le subió lo estrella", por lo que nadie aceptó sus demandas y por eso ya no se realizó la gira.

La cantante de pop fue acusada de hacer playback y cobrar más Foto: Especial

Asimismo, destacó que había poco interés en las demás estados del país, pues no tenían programadas más presentaciones, además de las de Ciudad de México y Monterrey, Nuevo León. "Alejandra es la que se mantiene más vigente, honestamente, ¿a Fey hace cuánto que no la ves dando un show grande ella sola? Obvio, en los shows noventeros, la gente le aplaude mucho y todo, pero por la nostalgia compartida con los otros artistas, pero ella sola no creo que llene algún foro ya”.

Resaltó que aunque Alejandra Guzmán también tuvo algunos problemas con otras de las artistas con las que hizo gira, como Gloria Trevi y Paulina Rubio, supo resolverlas y salir adelante con sus shows, sin embargo, ahora parece que el concierto quedará cancelado de forma definitiva, debido a que Fey está muy molesta con las declaraciones que dio el ídolo de Rock and Roll, quien reveló que la artista quería hacer playback, por lo que ahora borró de sus cuentas oficiales todo lo relacionado con "Eternas Tour".

Alejandra Guzmán fue la que invitó a Fey a hacer una gira Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Fey reaparece tras polémica por hacer playback en concierto con Alejandra Guzmán

Fey: el profundo escote con el que derrite la red