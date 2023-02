Ana Claudia Talancón asegura conocer a la familia de Bruce Willis y les envía su apoyo: "Es algo muy doloroso"

Ana Claudia Talancón expresó su preocupación y empatía tras enterarse que Bruce Willis, con quien compartió créditos en la cinta "Fast Food Nation", fue diagnosticado con demencia frontotemporal, como parte de la afasia, una enfermedad que afecta la capacidad de hablar, leer, escribir, entre otras actividades cognitivas.

La actriz conocida por la serie "Soy tu fan", envió todo el apoyo a la familia del reconocido intérprete de 67 años, asegurando, durante su más reciente encuentro con la prensa, que mantiene comunicación con su exesposa e hijas.

“Creo que hoy en día hay muchos tratamientos, ojalá pueda encontrar algo que le ayude. Yo conozco bien a sus hijas, me llevo con ellas, con Demi Moore también, espero que encuentren un tratamiento porque es algo muy doloroso para la familia”, manifestó.

Familiar de Ana Claudia Talancón también atravesó una experiencia como la de Bruce Willis

Acto seguido, la artista reveló que en su familia también vivió una experiencia similar, y por ende, puede comprender más profundamente lo que viven las personas cercanas a Bruce Willis.

“Mi abuela tuvo demencia y nadie te prepara para algo así, es muy difícil poder comprender por lo que atraviesa la persona porque al principio se dan cuentan que se les olvidan las cosas, los ataques de furia que les dan, no se quieren meter a bañar, vaya, muchas cosas, no se acuerdan a veces de uno, es muy doloroso, nadie te enseña a procesar estas cosas”, expresó Ana Claudia Talancón.

Comunicado de la demencia frototemporal de Bruce Willis (Foto: IG @brucewillisbw)

Finalmente, la actriz aseguró que pese a tener contacto con Demi Moore y sus hijas, prefiere no hablar de esos detalles con la prensa por una razón. “Sí, claro, cuando apenas me enteré (les hablé), pero es muy difícil, no quiero hablar al respecto porque creo que debo de respetar la privacidad de ellos”, dijo al respecto.

Agencia México

SIGUE LEYENDO:

Pablo Montero se sincera tras denuncia de presunto abuso sexual: "Me gusta resolverlo y siempre dar la cara"

Yeri Mua se deja ver como reina de carnaval en pequeño conjunto vino: “Perdón por lo imperfecta”

VIDEO | Barbara de Regil se sobrepone de la flojera con rutina en diminuto conjunto deportivo