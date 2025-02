Twenty One Pilots y el concierto más grande de su historia ante 65 mil personas en el Estadio GNP

Con pintura negra, tape roja y cintas Clancy, se comenzó a sentir el ambiente desde el Metro Ciudad Deportiva, dónde el aura de Twenty One Pilots ya se hacía vibrar. Máscaras, tape amarilla y con el símbolo de Trench te daban la entrada al Clancy World Tour en Ciudad de México.

Entre las voces de los revendedores, se escuchaba "Navigating" una de las rolas más esperadas, gente por montones tratando de conseguir su remera, sudadera con el tema de Twenty One Pilots, otros preferían imágenes religiosas, donde Tyler y Josh eran la cara de Santos mexicanos.

En la espera para entrar y bajo un cielo nublado, ya se encontraban más de mil personas, que por esa obsesión y amor por los pilotos, decidieron acampar hasta 3 días antes buscando verlos lo más cerca posible. Y es que el concierto no solo significaba el regreso de Twenty One Pilots a la Ciudad de México, luego de una presentación increíble en el Corona Capital de 2021, sino que estábamos a punto de presenciar el evento con mayor asistencia de la banda en toda su historia

Mientras la espera por ver a Twenty One Pilots terminaba, la lluvia quiso hacer lo suyo, convirtiendo el General A del Estadio GNP en un tendedero, bolsas, chamarras, lo qué sirviera para poder cubrirse, antes de uno de los días más importantes para el fandom en México.

Twenty One Pilots puso a vibrar el Estadio GNP

Entre tanto cansancio, con un par de jerseys de la selección mexicana, Balu Brigada mostró su mejor actitud para calentar a unos fans que ya no podían con la espera; sin embargo, lo mejor estaba por llegar. Y es que desesperando a sus fans, Twenty One Pilots soltó el "Whats your ETA?", para dar inicio a uno de los conciertos más importantes de su historia, gritos desesperados y un sentimiento de ansiedad predominaba al ritmo de "Overcompensate".

Mientras las lágrimas comenzaban a brotar de los asistentes, "I'll be holding on to you" se gritaba, empujones y golpes seguían marcando General A en una noche para los 65 mil "banditos" que podrán revivirlo las veces que quieran, ya que el concierto fue grabado para un video especial.

Tyler Joseph nos entregó amor y nosotros se lo devolvimos, eligiendo la noche de hoy para hacer un video especial como el concierto más importante en su historia, desmayos y peleas marcaban el ritmo de la noche de Twenty One Pilots, mientras otros seguían coreando "Next Semester". Twenty One Pilots no paraba, caminatas entre los asistentes, apariciones sorpresa en techos del recinto y un corazón lleno de melancolía entregando "The Line" la canción que escribió para su difunta abuela y que solo tierras mexicanas han podido disfrutar totalmente en vivo.

"P*nche Pelón" a modo de cariño y con una explosión de confeti, cerraron una noche de lágrimas, emoción, corazones rotos y un nuevo inicio que al ritmo de "Trees" despedía a la Ciudad de México como el lugar favorito de Tyler Joseph junto a Joshua Dunn para demostrar todo su talento.

