Muere Voletta Wallace a los 78 años, mamá del icónico rapero Notorious B.I.G.

La tarde de este 21 de febrero se cierra una de las etapas históricas más importantes en la industria musical, pues se confirmó la muerte de Voletta Wallace, quien fue mamá del icónico rapero The Notorious B.I.G. De acuerdo con los informes compartidos por la Oficina del Forense del Condado de Monroe, Voletta murió a la edad de 78 años dentro de un hospicio en Stroudsburg, Pennsylvania de causas naturales.

Tras el trágico asesinato de su hijo en 1997, Voletta Wallace asumió la responsabilidad de preservar y promover su legado, pues se encargó de gestionar su patrimonio, incrementando su valor de 10 millones de dólares en 1997 a aproximadamente 160 millones de dólares en la actualidad. Además, fue productora ejecutiva de la película biográfica "Notorious" (2009), en la que su papel fue interpretado por Angela Bassett; se dice que Wallace estuvo presente en el set de rodaje casi a diario y promovió la película tras su estreno.

Además de su trabajo en la industria del entretenimiento, Wallace fundó la Christopher Wallace Memorial Foundation, una organización dedicada a proporcionar recursos educativos para infancias, así como apoyar madres y padres que han perdido a sus hijos de manera prematura. La fundación organiza anualmente el evento benéfico "B.I.G. Night Out", cuyo acrónimo "B.I.G." se interpreta como "Books Instead of Guns" (Libros en lugar de armas), con el objetivo de recaudar fondos para la educación infantil.

¿Quién fue Voletta Wallace?

Nacida en Jamaica, Voletta emigró a Estados Unidos y se estableció en Brooklyn, Nueva York, donde en 1972 dio a luz a Christopher Wallace, conocido artísticamente como The Notorious B.I.G. Crió a su hijo como madre soltera, enfrentando los desafíos de la vida en un entorno urbano marcado por la pobreza y la violencia; por ello, a pesar de sus esfuerzos por guiar a su hijo por un camino alejado de las dificultades, él se involucró en actividades delictivas durante su juventud, incluyendo el tráfico de drogas, lo que le llevó a pasar 11 meses en prisión antes de iniciar su carrera musical.

Después de la muerte de su hijo, ella fue la encargada de seguir con su legado dentro del mundo del rap.

Fotografía: Instagram/@volettawallace

Sin embargo, a pesar de la situación tan vulnerable en la que se desenvolvió, The Notorious B.I.G. emergió como una figura central en el hip-hop de la década de 1990, destacándose por su lírica profunda y su estilo narrativo único. Su álbum debut, "Ready to Die" (1994), vendió más de 6 millones de copias, y su segundo álbum, "Life After Death" (1997), lanzado póstumamente, superó los 11 millones de copias vendidas. Canciones como "Mo Money Mo Problems" y "Hypnotize" se convirtieron en éxitos internacionales, consolidando su legado en la música.

Voletta Wallace, la encargada de seguir con el legado de Notorious B.I.G.

En 2021, Voletta Wallace trabajó como productora ejecutiva en el documental de Netflix "Biggie: I Got a Story to Tell", que ofrece una visión íntima de la vida de su hijo antes de alcanzar la fama; como era de esperarse, este proyecto proporcionó acceso sin precedentes a los archivos personales de Voletta Wallace, incluyendo fotografías y grabaciones inéditas quem mostraron una faceta del rapero nunca antes vista.

De la misma forma, en 2019 la esquina de Fulton Street y St. James Place en Brooklyn fue renombrada como "Christopher Wallace Way" en honor al legado de su hijo. Por otra parte, Wallace también participó en eventos conmemorativos, como la ceremonia de inducción de su hijo al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2020; durante este evento, expresó su orgullo por los logros de Christopher y destacó la importancia de mantener viva su memoria.

Este homenaje público refleja el impacto duradero de The Notorious B.I.G. en la cultura y la comunidad de Brooklyn.

Fotografía: Instagram/@volettawallace

A lo largo de los años, Wallace fue una defensora incansable de la justicia en el caso del asesinato de su hijo, que permanece sin resolver, expresando en diversas ocasiones su esperanza de que se hiciera justicia y su compromiso con la verdad. Es así como el legado de Voletta Wallace perdurará a través de las múltiples iniciativas que emprendió para honrar la memoria de su hijo y contribuir al bienestar de la comunidad. Su dedicación y resiliencia han sido una fuente de inspiración para muchas personas, demostrando el poder del amor maternal y el compromiso con la preservación de la cultura y la educación.