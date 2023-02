VIDEO | El Panter Bélico le dedica una canción a su ex Anahí Ríos y los fanáticos lo llaman “infiel”

Aunque ya tiene tiempo que El Panter Bélico de Grupo Arriesgado y Anahí Ríos, hija de “El Komander” terminaron su relación, las redes sociales aún no perdonan la presunta infidelidad del cantante, pues aunque en TikTok se dio a conocer un video en el que aseguran que el joven le dedicó un tema de desamor a su ex, el espacio de comentarios se llenó con críticas para él.

Los seguidores de El Panter y de la influencer, escribieron mensajes en los que aseguran el músico no fue del todo sincero y no respetó lo que había entre ellos, pues a través de Instagram y otras plataformas se hablaba con otras chicas y les enviaba algunas cosas comprometedoras, con las que hacía notar que estaba soltero.

En el video que circula en la red aparece Arturo González, nombre real del acordeonista mientras toca el tema “El precio de la soledad” con Grupo Arriesgado, un éxito en voz de Alfredo Olivas, en la publicación se dice que es una melodía dedicada a Anahí, aunque los usuarios puntualizaron que fue él quien faltó a su compromiso.

Hay que recordar que en las pasadas semanas El Panter Bélico se vio involucrado en un atendo en Tijuana en el que además le enviaron a él y a los demás integrantes de Grupo Arriesgado una “narcomanta” en donde les decían que no se presentaran en dicha ciudad, pues de ser así abría consecuencias para ellos.

De los últimos eventos en los que se le ha involucrado, la hija de “El Komander” ha preferido mantenerse al margen, pero cuando recientemente se anunció que ya no estaban juntos manifestó que era algo que la dejaba más tranquila, aunque en algún momento sí pensó en llegar al altar.

“Diosito se apiadó de mí, me abrió los ojos. Yo me iba a casar, me iban a dar anillo la semana que viene. Diosito me abrió los ojos, dijo ‘ya no quiero que seas su mejor guerrera”, admitió en una transmisión en vivo en la que también participó su hermana Kenia Ríos, quien aseguró la apoya en todas sus decisiones.