Con 10 años en la industria, Chucho Rivas deja de compararse y aprende a disfrutar el proceso

Chucho Rivas tiene 10 años en la industria musical y está por sacar su segundo disco “Cuatro y tres”, no ha sido un camino fácil, pero este material lo ayudó a hacer catarsis no sólo en las cuestiones del amor en pareja, sino en el propio, aprendiendo a sanar, disfrutar el proceso y a no compararse.

“Con el tema de las redes sociales empecé a ver que mucha gente salía de la nada y crecía muy rápido y me frustré porque llevo 10 años y no he tenido el mismo crecimiento. Entonces, cometes el error de compararte y esto luego te lleva a una depresión rara porque evidentemente cada quien tiene su proceso”, señaló.

Entendió que era egoísta sentir celos por el crecimiento de otros, pero tuvo que tomar terapia y apoyarse en la música, desde la producción, para dejar esos pensamientos y seguir en la música, porque hubo un punto que hasta dudo en continuar su carrera.

“Después de quitarme ese rollo, enfocarme en lo que tenía qué hacer y dejar de pelearme porque ahora hubieran cosas nuevas, me incorporé a las redes sociales más y todo empezó a fluir. No voy a ser mal agradecido con la vida, he pasado cosas difíciles, pero en estos 10 años también he construido una familia aquí”, detalló.

De esta experiencia sacó el nombre del disco, “Cuatro y tres”, ya que el número 43 lo empezó a seguir por todas partes, lo veía hasta en los camiones, y se dio cuenta que estaba relacionado con cosas buenas que le iban pasando, por este álbum lo sacó el 12 de febrero, porque fue el día número 43 del año. Además, al sumar estos dos números por separado, el resultado es siete y considera que es un número positivo.

De este material se desprende el sencillo “Cobre”, un tema que escribió hace cinco años pero que vio perfecto para este material, porque habla de que no todos los rompimientos deben dejar cosas malas, al contrario, tras una pérdida, uno debe aprender a valorarse.

SIGUE LEYENDO:

Chucho Rivas se inspira en el Joker para su nuevo video

Chucho Rivas estrena "Cobre" y su disco "Cuatro y Tres": "Todas mis canciones son de cosas que he vivido"

PAL