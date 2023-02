Oscar 2023: ¿Diego Calva está nominado por “Babylon”?

“Babylon” es una de las cintas de las que más se ha hablado durante la actual temporada de premios de la industria cinematográfica de Hollywood y una de las preguntas más recurrentes en torno a esta producción protagonizada por el actor mexicano, Diego Calva, es la de saber si está nominada a los Oscar 2023, por lo que en esta nota te diremos este y otros datos que posiblemente no sabías acerca de esta producción dirigida por Damien Chazelle.

Para empezar a abordar el tema es importante mencionar que esta producción de Damien Chazelle es una grotesco acercamiento al lado más hedonista de la industria cinematográfica de Hollywood de las décadas de 1920 y 1930, lo cual, de entrada, resultó escandaloso para cierto sector del público y de la prensa especializada, no obstante, para otros más resultó ser toda una obra de arte, incluso, se llegó a pensar que arrasaría en todas y cada una de las distinciones a las que fuera nominada, no obstante, de manera extraña esto no ocurrió.

Diego Calva recibió muy buenos comentarios por su papel de "Manny Torres". Foto: IG: babylonmovie

Además de la extraordinaria actuación del actor mexicano, Diego Calva, esta producción contó con las actuaciones de grandes figuras de la talla de Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire, Jovan Adepo, Li Jun Li, Jean Smart, Samara Weaving y Max Minghella, tan solo por mencionar a algunos, sin embargo, pese a esta lluvia de estrellas, dicha cinta no logró llamar la atención como otras producciones y se convirtió en todo un fracaso en taquilla pues se supo que solo recaudó 30 millones de dólares en sus primeros fines de semana, cifra que dista mucho de los 80 millones de billetes verdes que costó producirla.

"Babylon" dividió opiniones entre la crítica especializada. Foto: IG: babylonmovie

¿Cuántas nominaciones tuvo “Babylon” en los Premios Oscar 2023?

Pese a que “Babylon” dividió opiniones, dicha cinta tuvo extraordinarios desempeños individuales por lo que se llegó a pensar que sus protagonistas saldrían muy laureados de la actual temporada de Premios pues Diego Calva, Margot Robbie y Brad Pitt fueron nominados en las categorías de Mejor Actor (comedia musical), Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto, respectivamente, en distintos premios como los Globos de Oro y en los Premios de la Crítica Cinematográfica, no obstante, los tres terminaron con las manos vacías.

El golpe más duro que recibió “Babylon” fue cuando se dio a conocer la lista de nominaciones al Oscar 2023 pues dicha producción y sus protagonistas fueron los grandes ausentes en las principales categorías de este prestigioso premio, no obstante, alcanzaron a ser nominados en tres distintas categorías: Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción.

Diego Calva, Margot Robbie y Brad Pitt recibieron "poco amor" de "La Academia". Foto: IG: babylonmovie

De momento, “Babylon” es la principal candidata a quedarse con la estatuilla de Mejor Banda Sonora en los Oscar 2023 pues el trabajo de Justin Hurwitz ya fue reconocido en otras premiaciones, por lo que se cree que por lo menos tendrán asegurado este premio, por otra parte, dicha cinta también ya fue reconocida con un premio a Mejor Diseño de Producción, lo cual, significa que podrían terminar la noche del 12 de marzo con al menos dos reconocimientos.

