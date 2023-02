Oscar 2023: Ana de Armas, 5 fotos que la confirman como la actriz nominada más bella

La esperada entrega de los premios Oscar 2023, que otorgan la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, se realizará el próximo domingo 12 de marzo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, un evento en el que alguna talentosa artista se llevará a casa la estatuilla dorada como Mejor Actriz, siendo Ana de Armas una de las nominadas y hoy te dejamos 5 fotos que la confirman como la más bella.

Ana Celia de Armas Caso nació en La Habana, Cuba, el 30 de abril de 1988; actualmente tiene 34 años. Comenzó su carrera siendo adolescente en la isla. A los 18 años se mudó a Madrid, España y protagonizó algunas series como "El internado" (2007-2010) e "Hispania, la leyenda" (2010-2012) y hoy es una de las elegidas para hacerse del preciado galardón por su trabajo en la película "Blonde", en la que dio vida a Marilyn Monroe.

Ana de Armas, la bella nominada al Oscar 2023

La carrera de la bella actriz dio un saltó después de que tomó la decisión de mudarse a Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. La popularidad le llegó con su papel de Joi en la película de ciencia ficción "Blade Runner 2049" (2017). Por su interpretación de la enfermera Marta Cabrera en "Knives Out" (2019), fue nominada al Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical.

Desde que se anunció que Ana sería la encargada de dar vida a Monroe dio mucho de qué hablar, pues la cinta en la que se narrará la vida de la estrella de cine, basada en la novela de Joyce Carol Oates, creó grandes expectativas al convertirse en el primer filme "sólo para adultos" de Netflix, sin embargo, luego de su estreno no tuvo el éxito esperado, aunque la ojiverde si logró destacar con su trabajo.

La originaria de Cuba, que fue incluida en el año 2021 en el top 100 de personajes emergentes de la revista Time de artistas, activistas y líderes de la próxima generación, compite por el galardón como Mejor Actriz de los premios Oscar 2023, en las que también están: Cate Blanchett por "Tár", Andrea Riseborough por "To Leslie", Michelle Williams por "Los Fabelman" y Michelle Yeoh por "Todo en todas partes al mismo tiempo".

"The Informer", "Yesterday", "La Red Avispa, "The Night Clerk", "Sin tiempo para morir" y "Ghosted", son sólo algunas de las decenas de películas en las que ya ha demostrado que no sólo es una cara bonita, pues aunque Ana de Armas ha destacado por su belleza, también ha confirmado que es una artista muy talentosa, por lo que ha sido nominada a algunos premios en diversas ocasiones.

En lo que respecta a su vida personal, De Armas comenzó una relación con el actor español Marc Clotet a mediados de 2010; se casaron en julio de 2011 y se divorciaron a principios de 2013.También se sabe que estuvo comprometida con el agente de talento Franklin Latt, pero no llegaron al atar. Ana salió con el pintor cubano Alejandro Piñeiro Bello de 2017 a 2018. Más adelante, estuvo en una relación con el actor Ben Affleck, y en enero de 2021 terminaron su relación tras un año de noviazgo, ahora él está casado con Jennifer López.

