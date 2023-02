Oscar 2023: así murió Charlbi Dean, la protagonista de Triangle of Sadness

La película "Triangle of Sadness" es una de las nominadas a los premios Oscar 2023, por lo que en las últimas semanas se ha hablado mucho de ella, ya que se han revelado distintas críticas, así como algunos datos sobre el filme, como por ejemplo la muerte de Charlbi Dean, la protagonista de la historia, quien lamentablemente no logró ver el éxito que tuvo la cinta, pues falleció mucho antes de que se proyectara en las salas de cine de todo el mundo.

La película, también conocida como "Triangulo de tristeza", fue una de las más aclamadas durante el año pasado, ya que se vio por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Cannes, en donde recibió una ovación de pie durante ocho minutos y ganó la Palma de Oro. Ahora, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos le dio la nominación en tres categorías: Mejor Director, Mejor guion original y Mejor película, los cuales son de los máximos reconocimientos.

Así murió Charlbi Dean, la protagonista de Triangle of Sadness

Ante de su llegada a los premios de la Academia, la película del director Ruben Östlund ya había dado de qué hablar, no sólo por ser su primera cinta en inglés o las buenas críticas, sino porque la había enmarcado la tragedia, pues la actriz Charlbi Dean, había muerto repentinamente por una enfermedad. El 29 de agosto de 2022, los medios de comunicación internacionales reportaron el deceso de la también modelo sudafricana a los 32 años de edad, conmocionando al medio artístico.

De acuerdo a reportes, Dean se infectó de una bacteria conocida como Capnocytophaga, la cual es una infección rara y se suele desarrollar en la boca de los humanos, y también en algunos animales. "Fue una complicación de la asplenia (la ausencia de bazo) debido a un" trauma cerrado remoto en el torso", explicó a la revista People un forense de Nueva York, ciudad en donde falleció la artista. Y es que Charlbi Dean no tenía bazo debido a que se lo retiraron a causa de un accidente automovilístico en 2009, lo que le provocó una "sepsis bacteriana".

"Esto sucedió literalmente en el lapso de un día: le dolía la cabeza, se fue a dormir, despertó a su novio y le dijo que por favor la llevara al hospital", dijo en ese entonces su hermano Alex Jacobs, a la revista Rolling Stone, al revelar que tuvo un ligero síntoma una noche antes de su muerte. En tanto, el medio artístico mandó sus condolencias a la familia, y todos aquellos que conocieron la historia de la actriz, desean que la película se lleve el Oscar este año, como una especie de homenaje.

Charlbi Dean murió a los 32 años por una sepsis bacteriana IG @charlbi143

¿Quién fue Charlbi Dean?

La celebridad nació el 5 de febrero de 1990 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Con tan solo 6 años debutó como modelo y para los 12 firmó con la agencia Alfa Model Management. Sin embargo, después le llamó la atención la actuación, por lo que en 2010, hizo su primera aparición en cine con la película "Spud", con la cual tuvo mucho éxito, así que apareció tres años después en la secuela "Spud 2: The Madness Continues".

"Blood in the Water", "Don't Sleep", "An Interview with God" y "Porthole", son sus trabajos en el séptimo arte, mientras que en la televisión participó en "Elementary" y "Black Lightning". La cinta "Triangle of Sadness" parecía ser el proyecto que la haría colocarse en la mira de los productores y directores a nivel mundial, sin embargo, la actriz perdió la vida mucho antes de que fuera proyectada en las salas de cine.

La actriz sudafricana comenzaba a destacar en el cine IG @charlbi143

