¿Cita doble? Bad Bunny y Kendall Jenner son vistos cenando junto a Hailey y Justin Bieber

Los rumores de relación entre la modelo Kendall Jenner y el cantante puertorriqueño Bad Bunny siguen aumentando; en esta ocasión, las celebridades fueron vistas en lo que parece haber sido una segunda cita dentro de un famoso restaurante en Beverly Hills, California. De acuerdo con medios estadounidenses, ambos estuvieron en el establecimiento al mismo tiempo, pero abandonaron el lugar por salidas separadas. Además, en el encuentro también estuvieron Justin y Hailey Bieber, lo que daría indicios de una cita doble entre ambas parejas.

La estrella de "Kardashians" y el cantante de "Tití Me Preguntó" fueron vistos cenando en Wally's el pasado sábado por la noche, esto luego de que ambos fueron vistos besándose en un club privado de Los Ángeles, específicamente en The Bird Streets Club en West Hollywood. Ahora, fuentes cercanas a ambos aseguraron que los famosos acudieron a una segunda cita y trataron de evitar a la prensa. "Parece que ella estaba tratando de evitar a los paparazzi, y él se escapó. No había muchos allí y creo que uno de los fotógrafos no se dio cuenta de quién era.

La modelo lucía un pantalón de cuero. Foto: BACKGRID

La modelo acudió a la segunda cita usando un conjunto de cuero marrón a juego, con un top corto y pantalones, que combinó con una chaqueta. Mientras que Bad Bunny intentó mantener un perfil bajo con una gorra verde militar y una chaqueta en color café. Por su parte, Hailey y Justin Bieber también fueron vistos saliendo del restaurante, minutos después de que Jenner y el cantante salieron del lugar.

Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos besándose

El pasado viernes se desataron rumores sobre una supuesta relación entre la modelo multimillonaria que pertenece a la dinastía Kardashian y el artista urbano, esto debido a que ambos fueron vistos saliendo de un club de Los Ángeles donde aparentemente pasaron toda la noche juntos y fueron vistos muy de cerca

El cantante trató de pasar desapercibido. Foto: BACKGRID

En aquella primera cita ambos fueron captados juntos pese a haber mantenido un bajo perfil, pues hicieron una llegada y salida discreta, pidiendo que sus choferes los esperaran a las afueras del lugar para no ser vistos. Los rumores crecieron rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios mostraron su inconformidad con la noticia.

