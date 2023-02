Enrique Guzmán afirma que fue "acosado" por fan y revive caso con Frida Sofía

Enrique Guzmán afirmó que una fan se quiso propasar con él durante uno de sus shows. Estas declaraciones surgen después de toda la polémica que ha vivido con el caso de su nieta Frida Sofía, que hace un par de años lo acusó de haberla tocado de forma indebida cuando era tan sólo una niña. Tras estas declaraciones el cantante de Rock and Roll volvió a la polémica, ya que contó su experiencia de forma pícara.

Hace unos días, el intérprete de "Tu cabeza en mi hombro" llegó al Aeropuerto de la Ciudad de México después de un concierto en Guadalajara, Jalisco. Aunque los reporteros le preguntaron sobre su próxima colaboración con su hija Alejandra Guzmán, el cantante también aprovechó para hablar de lo que le sucedió durante su show en dicha ciudad, pues indicó que una fanática estaba muy efusiva y no se la podía quitar de encima".

De acuerdo a lo que dijo a las cámaras de Ventaneando, la mujer le "metía mucha mano". Aunque no reveló que área de su cuerpo le tocó, indicó que fue un momento que disfrutó, pero que tuvo que detener. "Había una y ya no me la podía quitar de encima, como que me metía mucho mano (...) Un ratito sí, pero ya después dije: 'Me hace falta mi mujer'", destacó el ídolo del Rock and Roll, que contó este suceso como un hecho graciosos.

También en la misma entrevista, Guzmán, de 80 años, volvió a lanzarse contra Fey, pues insistió que la cantante usar la sincronización de labios para sus show. "Canta muy bien, el problema es que no tiene arreglos musicales. Porque normalmente hace playback". Estas declaraciones surgen después de que acusara a la intérprete de "Media naranja" de ser la causante de la cancelación de la gira "Eternas Tour", pues su hija Alejandra estaba en desacuerdo de que usara una pista.

Reaviva la polémica con Frida Sofía

Desde hace unos días, Enrique Guzmán ha dicho que quiere resolver las cosas con la hija de Alejandra Guzmán, después de que esta lo acusara en un medio de haberla tocado cuando era niña. Ha indicado que está dispuesto a perdonarla y que le gustaría volver a convivir con ella. Sin embargo, hasta el momento no ha tenido respuesta de su nieta, quien está distanciada de su familia debido a esta polémica.

Frida Sofía se distanció de la familia tras las acusaciones contra Enrique Guzmán Foto: Especial

En 2021, Frida Sofía declaró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que fue acosada por su abuelo cuando era una niña. “Me manoseó ... desde los 5 (años)”, contó la única hija de la "Reina de corazones", quien agregó que era un hombre muy abusivo: "Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso... Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas", relató en aquel entonces la modelo y empresaria, que desde ese entonces ha mantenido esta versión.

