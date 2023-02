Enrique Guzmán está dispuesto a hacer las paces con su nieta Frida Sofía: "Ella piensa que no, pero la amo"

Frida Sofía es una de las integrantes de la dinastía Pinal que la mayor parte del tiempo ha estado envuelta en escándalos de diversa índole -desde conductas agresivas hacia algunas personas hasta discusiones con su familia por temas muy delicados-.

La joven modelo ha sido detenida en varias ocasiones en Estados Unidos por propiciar altercados en restaurantes, también ha sido acusada de agredir físicamente a una vecina de su condominio.

Hace más de cuatro años la modelo se distanció de su madre Alejandra Guzmán debido a una supuesta relación sentimental que la cantante de pop-rock sostuvo con el que fue el novio de Frida, Christian Estrada.

Enrique y Alejandra Guzmán. Foto: IG @eguzmanoficial

En su momento Frida contó que cuando Christian se enteró que estaba embarazada viajó a Los Cabos y no le respondía los mensajes ni las llamadas, así que después de nueve días, al ver la actitud de su ex novio, decidió interrumpir el embarazo.

“Después de mi aborto, le lleva mariachis a mí mamá en su cumpleaños en Nueva York. Yo sí puedo viajar a Nueva York, no a México, pero nadie me invitó, nadie y ya después de ver la foto abrazados cómo no voy a estar enojada con mi mamá”, expresó en aquel tiempo Frida Sofía.

Frida Sofía aún sigue distanciada de su madre. Foto: IG @ifridag

Años después, Christian desmintió en una entrevista para el programa “Pinky Promise'”: “Claro que no. Yo y la señora Guzmán no tuvimos nada que ver”.

Desde entonces la relación de Frida y Alejandra Guzmán ha ido en picada, sobre todo cuando la modelo declaró en el programa de Gustavo Adolfo Infante que sufrió abuso sexual cuando era niña por parte de su abuelo Enrique Guzmán. En su momento, el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” se presentó al programa “Ventaneando” para desmentir a su nieta, asegurando que emprendería acciones legales.

Enrique Guzmán quiere reconciliarse con Frida Sofía

Enrique Guzmán viajó a Guadalajara para dar un concierto por el Día del Amor y la Amistad, por lo que fue cuestionado por un grupo de reporteros en el aeropuerto. El cantante de 80 años de edad aprovechó las cámaras de la prensa para enviarle un mensaje a su nieta, Frida Sofía.

“Se ha tranquilizado mucho el asunto. Temo todavía que Frida Sofía no asiente bien los pies y que no se dé cuenta de cuáles son realmente los amores de su vida. La amo, aunque ella no sepa que la amo. Ella piensa que no, pero la amo”, expresó al reportero de “Ventaneando”.

Enrique Guzmán no habló de la supuesta demanda en contra de su nieta Frida Sofía, a quien acusó de difamarlo, tras el supuesto caso de agresión sexual hacia la hiija de Alejandra Guzmán. Al momento, la modelo no ha respondido a las recientes declaraciones de su abuelo a los medios de comunicación.

SIGUE LEYENDO:

Desde la pasarela, Frida Sofía derrite Instagram en micro bikini blanco

Fey quería hacer playback, por eso Alejandra Guzmán canceló la gira: Enrique Guzmán