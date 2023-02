Aristeo Cázares: de renunciar a VLA a salir de LCDLF 3, todo lo que se sabe de la demanda que enfrenta

Aristeo Cázares se encuentra en una situación complicada, pues hace unos días se reveló que fue demandado por una importante empresa. Ante esta situación, el ex conductor de Venga la Alegría Fin de Semana tuvo que salir abruptamente de La Casa de Los Famosos 3, reality en el que se encontraba para llevarse un premio, fue así que empezaron a circular las especulaciones sobre su situación legal y qué es lo que había hecho para enfrentar estos problemas con la ley.

El deportista alcanzó la fama cuando fue parte de las temporadas de Exatlón México, por lo que los productores lo eligieron para que fuera conductor de Venga la Alegría en su versión de sábados y domingos. Durante un año, Aristeo apareció en la pantalla chica y junto a compañeros como Mati Álvarez, Gaby Ramírez, Olga Mariana y "La Bebeshita", por mencionar a algunos de los talentos, llevó al público lo mejor de los espectáculos y trató de conquistas con su carisma en las diferentes dinámicas del programa.

Aristeo Cázares tiene problemas tras salir de VLA

Como se había especulado durante muchos meses, VLA Fin de Semana iba a sufrir radicales cambios, por lo que a principios del 2023, Aristeo dejó sorpresivamente la emisión matutina. Los únicos que se quedaron en el programa fueron Olga Mariana y Alex Sirvent, quienes se unieron al nuevo elenco en el que están personalidades como Esmeralda Ugalde y Rafita Balderrama, ex colaborador de Omar Chaparro, entre otros.

El atleta tuvo una salida silenciosa, ya que no dio detalles de qué sucedió, dejando con la duda a sus millones de admiradores. Sin embargo, unas semanas después confirmó que ya estaba en un nuevo proyecto, se trató de la tercera temporada de La Casa de Los Famosos de la cadena Telemundo. El ex conductor comenzaba a tener varios fanáticos por su destacada participación en el polémico reality, cuando de forma inesperada anunció que tenía que dejar la competencia a causa de unos problemas personales.

Desde su salida en redes sociales se comenzó a especular que Tv Azteca lo había demandado por una suma millonaria debido a que había incumplido su contrato. Sin embargo, fue hasta que la revista Tv Notas publicó una entrevista con una fuente cercana que reveló que Cázares tiene un contrato firmado con la televisora pero este no tiene vigencia, por lo que esperaban que estuviera en la nueva temporada de Exatlón México All Star, algo que no ocurrió porque se encontraba en LCDLF3.

Hace unos días, el deportista envió un misterioso mensaje a sus millones de seguidores, dejando ver que en este momento necesita el apoyo de la gente ya que está atravesando un mal momento. "Saludos a todos, besitos, trátenme bien para que no hieran mi corazoncito. Todo está bien, tranquilos, no se preocupen. Bendiciones que estén bien", destacó el ex concursante de Exatlón México, quien al parecer estaría enfrentando el tema legal con discreción.

