La peculiar respuesta de Marc Anthony cuando el público le nombró a Jennifer Lopez

Marc Anthony y la ex Miss Universos paraguaya Nadie Ferreira contrajeron matrimonio hace apenas una semana y la polémica no tardó en llegar. Lo que parecía un de los casamientos del año (aunque fue muy austro y para pocas personas), la no presencia de JLo y sus hijos hizo que la prensa se enfocara en ese tema dejando afuera la felicidad de los nuevos esposos.

Jennifer Lopez conoció al puertorriqueño desde hace más de tres décadas, cuando las carreras de ambos comenzaban, y desde entonces tuvieron una buena amistad, pero su relación se hizo más cercana en 2004. Estuvieron casados durante 8 años, pues hicieron oficial su divorcio en 2012. Durante su matrimonio procrearon dos hijos, Emme y Maximilian.

Marc Antony junta a JLo. Fuente: Instagram @jloversoficial

La sorpresa de Marc Anthony en un show

Hace unos días Marc Anthony ofreció su primer presentación tras su boda con Nadia Ferreira, y cuando estaba mencionando sobre lo que significa una canción para él, una persona en las primeras filas lo interrumpió y nombró a JLo, provocando una insólita reacción en el salsero que dejo a todos con la boca abierta.

El ex de Jennifer Lopez comenzó diciendo: "Esta próxima canción en particular, cada vez que la veo no sé, es algo es sumamente especial", dijo Marc, pero poco después se escuchó un grito mencionado “Para JLo”, por lo que el cantante se sorprendió y se limitó a decir “¿Qué?”, pero concluyó el imprevisto al comentar "Ojo, que estoy activo", en alusión a su nuevo matrimonio.

Es evidente que los fans de Marc Anthony y la estrella latina JLo son muy parecidos y comparten los mismos gustos. Por eso, el puertorriqueño tiene que hacer oídos sordos a los comentarios para que su público no se vaya a enojar con él. El tema está ¿Qué piensa Nadia Ferreira de todo esto?, vamos a intentar averiguar.

