Anette Cuburu, la más hermosa de VLA, cautiva en ajustado vestido de espalda baja

Anette Cuburu se sigue confirmando como una de las bellezas de la televisión y de las mejores vestidas. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook la conductora de "Venga la Alegría" (VLA) compartió con sus millones de fanáticos una serie de fotos con las que se coronó como la más hermosa del matutino y dio lecciones de moda para las mujeres maduras en un ajustado vestido negro de espalda baja.

La presentadora, que cumplió 47 años el pasado 18 de enero, comenzó su carrera artística como parte del grupo musical "Éxtasis", y hoy roba miradas en el matutino de la televisora del Ajusco y se posiciona como una de las fashionistas de la pantalla chica, pues impone con su estilo, sobre todo cuando se trata de prendas entalladas con las que destaca su silueta esbelta y curvilínea silueta.

Anette Cuburu cautiva en ajustado vestido

En su cuenta de Instagram, donde la siguen 1.8 millones de fans, la presentadora compartió instantáneas en las que se le ve luciendo el atuendo que llevó al programa este martes, un look elegante con el que enamoró a sus millones de seguidores, pues a sólo unas horas de replicar su outfit recibió miles de "me gusta" y cientos de comentarios halagadores como: "El color negro realza más tu belleza y elegancia", "Te vez despampanante bella y elegante preciosa dama de figura escultural" y "Cómo no caer cautivado por la güera más hermosa".

Anette impone estilo con su coqueto vestido. Foto: IG @anetteoficial

"Gracias por permitirnos entrar a sus casas y acompañarlos en su día!!!!! Maquillaje @karimaquillaje Peinado @andresjaramillohair Stylist @marichu19 FOTO @sergiotorressa", fue el texto que utilizó la presentadora del matutino de TV Azteca para acompañar la publicación en la plataforma de Meta, en la que se lució coqueta con su look negro con el que llamó la atención y se llevó muchos elogios.

En las imágenes, que han cautivado a sus millones de admiradores, se puede ver a Anette luciendo un ajustado vestido negro, pieza que destaca por su diseño arriesgado de espalda baja y hombros descubiertos, atuendo perfecto para llevar al máximo su belleza y elevar las tendencias de la temporada, pues demostró que los colores oscuros también se pueden llevar en la primavera-verano.

La conductora de VLA derrocha belleza. Foto: IG @anetteoficial

Cuburu, originaria de California, Estados Unidos, da cátedra de estilo para las mujeres maduras y confirma que cuando se trata de derrochar estilo ella es una de las favoritas de VLA, pues además de destacar con sus modernos atuendos, llama la atención por confirmar que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de presumir la silueta.

La presentadora, que tomó clases de actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, inició su carrera en un programa de venta de productos por televisión, en el año 1998, y también es recordada por su aparición en telenovelas como "El Candidato", protagonizada por Humberto Zurita y Lorena Rojas, sin embargo, ha sido su faceta como conductora en el matutino con la que ha ganado el cariño del público.

Así se lució este martes en el matutino. Foto: IG @anetteoficial

